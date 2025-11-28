Het Amerikaanse imperialisme is nooit weg geweest

De verwachting dat de Verenigde Staten zich onder Trump minder met het buitenland zouden gaan bemoeien is niet uitgekomen. “Het grote misverstand over het isolationisme van de Amerikaanse president ­Donald Trump” schreef Michael Pherson een jaar voor het einde van Trump I, “is dat hij de VS zou willen terugtrekken uit de wereld en niet meer militair zou willen ingrijpen. Dat heeft hij nooit beweerd. Het isolationisme van Donald Trump is veel prozaïscher: hij grijpt nog steeds graag in, alleen mag het niet te veel kosten: niet te veel geld en vooral niet te veel levens. Dat is de kern van America First. Offers zijn voor anderen.” Dat is tijdens Trump II niet anders geworden. De zelf verklaarde kandidaat voor de Nobelprijs voor de Vrede zoekt in zijn voorstellen voor de oplossing van grote conflicten vooral naar aanknopingspunten voor Amerikaanse zakenbelangen. Europese NAVO landen moeten met de 5%-norm voor Defensie grote offers brengen om de dreiging van concurrerende grootmachten Rusland en China af te wenden. Met wapenaankopen in de VS. Trumps Gaza-plan zit vol cadeaus voor zijn schoonzoon en vastgoedmagnaat Kushner. In het 28-punten plan vrede in Oekraïne claimt de VS 100 miljard dollar van de Russische tegoeden om te investeren in het herstel van Oekraïne. De helft van de winst gaat naar de VS. ‘Het is een cynisch verdienmodel om winst te behalen over de rug van een bezette mogendheid’, schrijft Laurien Crump, buitenlandexpert aan de Radboud Universiteit.

Venezuela

In de ‘achtertuin‘ van de VS maakt Trump zich op voor ingrijpen in Venezuela. Bij aanvallen op vissersboten heeft het Amerikaanse leger inmiddels zeker tachtig mensen vermoord. Volgens Trump gaat het om drugstransporten, maar enig bewijs hiervoor is nooit geleverd. Recentelijk is de Amerikaanse dreiging opgevoerd door de stationering van drie oorlogsschepen in de Zuid-Caribische regio. Er liggen ook vijf andere marineschepen in de internationale wateren voor de kust. Ruim 6000 militairen zijn er gemobiliseerd. Deze week voerde Trump de spanning verder op met de beschuldiging dat president Maduro aan het hoofd staat van een corrupte terroristische organisatie, het Zonnenkartel. Volgens de NRC is het hoogst twijfelachtig dat dit kartel echt bestaat. Er zou sprake zijn van ‘losse groepen corrupte functionarissen’ die ook al lang voordat het socialistische regime van Chavez/Maduro aan de macht kwam actief waren. Dat Maduro en daarmee feitelijk zijn hele regering als een terroristische organisatie is bestempeld noemde de Venezolaanse minister van Buitebnlandse Zaken Yvan Gil ‘het klassieke Amerikaanse model voor een regimewisseling’.

Nigeria

Onlangs dreigde Trump ook met gewapend ingrijpen in Nigeria. Volgens hem worden daar christenen massaal afgeslacht door islamisten. Het christendom wordt geconfronteerd met een ‘existentiële bedreiging’, er zou zelfs sprake zijn van een genocide. Niet alleen de Nigeriaanse regering maar ook verschillende experts ontkennen dat. Niemand ontkent dat het Nigeriaanse platteland onveilig is. Maar de meeste deskundigen benadrukken dat in het wijdverbreide geweld dat het West-Afrikaanse land al lange tijd teistert, iedereen een potentieel slachtoffer is, ongeacht achtergrond of geloofsovertuiging. Correspondent Femke van Zeijl vertelde in Bureau Buitenland dat bij alle geweld ’tragisch genoeg in het noorden vooral moslims het slachtoffer zijn.’ Ze zei dat de leugens van Trump vooral gevoed worden door christelijke organisaties. Het geweld in Nigeria was het onderwerp van uitgebreide berichtgeving door Fox News en de christelijke politieke rechterzijde, waaronder senator Ted Cruz. Trump en zijn medestanders willen de extreemrechtse evangelisch-christelijke achterban graag te vriend houden, zeker bij de tegenvallende resultaten van zijn binnenlandse beleid. Defensieminister en voormalig Fox News presentator Pete Hegseth reageerde onmiddellijk op het dreigement van Trump: “het Ministerie van Oorlog bereidt zich voor op actie.”

Filipijnen

In Zuid-Oost Azië hebben de Verenigde Staten hun militaire aanwezigheid de afgelopen jaren flink uitgebreid. Dat betekende ook een aanzienlijke versterking van het Amerikaanse leger bij hun belangrijkste bondgenoot de Filipijnen. De meest recente uitbreiding is eind oktober op een bijeenkomst van de ASEAN-ministers van Defensie in Kuala Lumpur beklonken door Defensieminister Pete Hegseth en de Filipijnse minister van Defensie Gilbert Teodoro Jr. De Task Force Philippines is gericht op het aansturen van de “externe verdedigingsoperaties” van de AFP, van de Zuid-Chinese Zee tot de Straat van Luzon, tegen vermeende “dwangmatige en agressieve” acties van China in de regio. Oppositiegroepen tegen het regime van Marcos jr. vrezen inmenging van het Amerikaanse leger in de binnenlandse politiek. Begin dit jaar crashte een Amerikaanse legervoertuig in Ampatuan op het eiland Mindanao. Een Amerikaanse marinier en drie huursoldaten kwamen om. Het Amerikaanse Indo-Pacific Command gaf toe dat “het vliegtuig inlichtingen, bewaking en verkenningsondersteuning bood op verzoek van onze Filipijnse bondgenoten”. Bondgenoten die boeren en inheemse gemeenschappen met geweld verdrijven als ze zich verzetten tegen de inname van landbouwgronden voor de uitbreiding van mijnbouwactiviteiten of tegen de aanleg van een nieuw vliegveld. Dat vliegveld wordt gebouwd door het Nederlandse baggerbedrijf Boskalis met steun van de Nederlandse overheid. Het contract werd gesloten ten tijde van de populistische president Rodrigo Duterte, die inmiddels in Den Haag gevangen zit voor een proces bij het Internationaal Strafhof.