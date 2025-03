Groenland annexeren of investeren in onderwijs?

COLUMN - Deze week was ik best graag vuilnisman geweest, of machinist, of leerkracht op een basisschool.

Want deze week is de estafettestaking van het hoger onderwijs begonnen. En dat is keihard nodig. Maar wie raken we met het beurtelings één dag stilleggen van onderwijs en onderzoek? Als wij staken, wat ontregelen we dan? Kan het dit kabinet en haar kiezers iets schelen? Nee toch? Of toch?

Ja, toch!

Want iedereen moet zien wat er wordt gesloopt door deze rücksichtslose bezuinigingen! Ambities op innovatie en onderwijs liggen al een jaar onder de guillotine. Door het hele land gelden vacaturestops en zelfs complete onderzoeksgroepen en onderwijsafdelingen worden noodgedwongen gesloten. De kaalslag is ongekend.

Onderzoek en hoger onderwijs zorgen niet alleen voor een weerbare democratie, met gedreven veerkrachtige mensen, die bijdragen aan de vrijzinnige karakter van dit kikkerlandje. Maar gezonde onderwijsinstellingen zijn ook de beste garantie voor een sterke economie met meer werk en welvaart voor theoretici én praktijkspecialisten. Een vereiste voor een gezonde economie die onafhankelijker wordt van producten uit Amerika en China. We hebben elkaar de komende jaren keihard nodig!

In plaats van te vragen “Waarom wil men geen goed onderwijs en onderzoek?” kunnen we misschien beter de vraag omdraaien: “Wat wil men wél?”

Want het is mij een raadsel hoe de gedroomde economie van Kabinet Schoof eruit ziet. Gaan we de mijnen in Limburg weer openen? Gaan we nog een paar miljoen extra varkens huisvesten in onnatuurlijke schuren en nóg meer mest produceren uit veevoer van ver? Gaan we Groenland annexeren om diens bodemschatten te verpatsen? Gaan we sweatshops openen om de concurrentie om ‘fast fashion’ met Bangladesh aan te gaan? Ik zie het allemaal niet gebeuren.

Onze kracht zit in kennis en innovatie. In samenwerken. En samenwerken gaan we de komende dagen doen. Iedere dag op een andere plek in het land maken we lawaai voor onze vrijheden. Onze stakingen gaan er niet om wat we níet doen (want er zal geen staker thuis blijven) maar wat we wél doen. Samen worden we één grote luidspreker. Vóór onze democratische rechtsstaat. Vóór onze economie. En omdat we simpelweg houden van onderwijs en onderzoek.

Dat laten we niet zonder slag of stoot van ons afpakken. Waarheid en weerbaarheid vormen het schild voor onze vrijheid, en die mogen we niet laten sneuvelen. Niet ook hier! We gaan het niet laten gebeuren, en we zullen het laten weten! Sluit je aan! ✊

(Joep is werkzaam aan de Radboud Universiteit en zal op 13 maart in Nijmegen van zich laten horen. Meer informatie over verschillende stakingen/demonstraties op https://woinactie.blogspot.com/ )