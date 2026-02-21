NIEUWS - De journalistieke platforms Follow The Money (FTM) en De Correspondent hebben aangekondigd samen te gaan werken om onafhankelijker te worden van Amerikaanse tech. Zowel FTM als De Correspondent schijven al langer kritische verhalen over de afhankelijkheid van Amerikaanse techsector. Ondertussen zitten hun eigen platforms vol met Amerikaanse technologie. Tijd om afscheid te nemen.

De zoektocht naar Europese alternatieven

Daarom zetten ze nu de volgende stap: ze stoppen met Amerikaanse technologie en gaan op zoek naar Europese alternatieven. De verwachting is dat overstappen op andere software geld gaat kosten en frustraties opleveren. Tegelijkertijd vinden ze het een interessant journalistiek proces, want veel meer bedrijven, overheden en individuen zijn bezig met vergelijkbare afwegingen en keuzes. Daarom willen FTM en De Correspondent het transparant doen en mag iedereen meekijken. Waarbij ze hopen dat anderen hun eigen ervaringen met hen willen delen.

FTM geeft op de website een overzicht van de Amerikaanse tech die ze gebruiken in hun werkproces. En de eerlijkheid gebied te zeggen dat ook de redactie van Sargasso verschillende Amerikaanse platforms gebruikt. De website wordt gehost door Leaseweb, op Europese servers. De redactie maakt gebruik van verschillende diensten van Google voor de onderlinge samenwerking, en net als FTM gebruiken we Slack voor onderlinge communicatie. Ook voor ons wordt het dus een interessante ontdekkingsreis om te volgen. Dat kan door je aan te melden op de speciale nieuwsbrief van FTM.

Ze bieden de mogelijkheid om mee te kijken hoe gemakkelijk of moeilijk dat is. Ze gaan dat namelijk transparant doen, waarbij ze ook geleerde lessen willen delen. Wil je ze daarbij helpen? Dat kan, want ze zoeken per direct een projectmanager voor deze klus.

Eigen ontdekkingstocht

Net als Follow The Money en De Correspondent ben ik bezig om mijn afhankelijkheid van Amerikaanse tech bedrijven te verminderen:

Windows en MS Office zijn een paar jaar geleden al vervangen door Ubuntu Linux en Libre Office.

Mijn Twitter/X account is opgeheven en verplaatst naar Mastodon. Soms wat eenzamer zo zonder al die algoritmes die content pushen. Tegelijkertijd scheelt dat uren tijd :-)

Meta’s Facebook, Instagram en WhatsApp gebruik ik nog slechts sporadisch, waarbij WhatsApp vervangen is door Signal (ook Amerikaans).

Mijn eigen WordPress site is verplaatst van WordPress.com naar een Nederlandse webhost.

Gmail is vervangen door Proton en Murena. Vooral de interface van Proton lijkt sterk op die van gmail, waardoor het verschil niet groot is.

Android is vervangen door een Fairphone met e/OS van Murena, waardoor ik een google vrije mobiel heb. e/OS is gebaseerd op Android, waardoor het verschil in de praktijk klein is.

Google Docs is vervangen door Murena Cloud. Dat is even wennen, tegelijkertijd is het verschil nou ook weer niet zo groot.

Het verplaatsen van mijn foto’s van Google Photos en Flickr naar een Europees alternatief en lokale opslag loopt nog.

Als alternatief voor Google Pay gebruik ik Curve Pay om te kunnen betalen met m’n mobiel. Dat werkt prima. Ik merk geen enkel verschil.

Voor LinkedIn heb ik nog geen Europees alternatief weten te vinden.

Loopt de overstap altijd gesmeerd? Nee, tegelijkertijd levert het tot nu toe ook geen onoverkomelijke hindernissen op.