Closing Time | We Got To Move

Blijven bewegen, dat natuurlijk hét motto van alledag voor iedereen. Maar daar gaat deze song niet over.

Drummer Budgie “Dit is een van de meer existentiële nummers op ‘Los Angeles’. Het is een hommage aan Koyaanisqatsi van Philip Glass, Ron Fricke en Godfrey Reggio, met tekst van Isaac Brock””.

Producer Jacknife: “Het nummer is absurd. Het geluid is absurd. En het gaat over insecten.”

Drummer Budgie, bassist Steven Severin (beiden van de in 2002 defintief gestopte Siouxsie and the Banshees), Lol Tolhurst (tot 1985 toetsenist bij The Cure) en Isaac Brock (leadzanger/gitarist bij Modest Mouse) gaan olijk te keer in ‘We got to move’.

Maar hoezo hommage aan Koyaanisqatsi? En waar zijn die insecten? Misschien in het in de tekst bezongen matras?

Ik kom er niet uit. Kunt u het voor ons duiden?