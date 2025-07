Closing Time | Real American

Wat je verder ook van Hulk Hogan of van showworstelen moge denken, hij was wél emblematisch voor de vulgaire fantasie die veel burgers van de VS over zichzelf hebben.

Want een echte Amerikaan komt natuurlijk op voor individuele vrijheid en strijdt voor het juiste. Het personage van Hulk Hogan was een karikatuur van de typisch Amerikaanse actieheld: een gespierde man vol branie die de wereld redt door de slechteriken een flink pak slaag te geven.

Dat de acteur achter deze clowneske graalridder, Terry Gene Bollea, zich tot bewonderaar van Donald Trump ontpopte hoeft dan ook niet te verbazen. Ze speelden immers min of meer hetzelfde personage, getooid in een overvloed aan kitsch en protserig vertoon; waarbij Trump zich voordoet als een daadkrachtige, übersuccesvolle zakenman.

Dat vindt de Amerikaanse volksmeute kennelijk prachtig. Bollea at er een goede boterham van. De worstelaar is 71 jaar geworden.