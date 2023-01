Closing Time | Noah / Cathedrals

Birds in Row, wie kent ze niet? Ik, ik kende ze niet. Ook al heeft deze Franse band in Nederland al wel opgetreden, onder andere in Neushoorn in Leeuwarden.

En als dit hardcore is, hoe kan het dan dat ik dit leuk vind? Normaal is dat niet een genre waar ik warm voor loop. Misschien komt het door die bas die zo lekker stuwend is. Of dat de drums doen denken aan Joy Division.

En misschien komt het doordat ze in de studio nou ook weer niet zo verschrikkelijk rauw, ruig en hard spelen. Er zijn wel gedeeltes in de zang waar de schreeuw het overneemt, maar dat is beperkt. De tweede song, Cathedrals, voert wel naar een apotheose waar de muziek steeds indringender, sneller, opzwepender en harder wordt – maar dat is wel lekker.

Dus, hou je van hardcore maar denk je: op maandagochtend om 7 uur mag het wel een tandje minder: Birds in Row. En hou je niet echt van hardcore maar wil je het wel ‘ns proberen? Dan is Birds in Row een leuke instapband.