Closing Time | Kronos Quartet – Oh Mother, The Handsome Man Tortures Me

Het vermaarde Kronos Quartet speelt hier een traditioneel Irakees liedje: ‘O moeder, die knapperd martelt me’. Gearrangeerd inn samenwerking met Lev Zhurbin (a.k.a. Ljove).

Er bestaat een anekdote dat het Kronos Quartet het lied op 22 oktober 2006 speelde tijdens een concert op de George Washington Universiteit als protest tegen de oorlog in Irak (in 2003 door de VS en UK onder valse voorwendselen begonnen):

En toen het Kronos Quartet de vorige avond optrad aan de George Washington University, introduceerde de eerste violist een Iraaks volkslied met een bondige veroordeling van het Amerikaanse beleid (bron).

In 2018 kwam het Kronos Quartet met het programma ‘Music for Change: The Banned Countries’. Het programma was een protest tegen Trumps presidentiële decreten die vanaf 2017 de toegang tot de Verenigde Staten beperkten voor mensen uit landen met een overwegend islamitische bevolking. Met muziek uit de ‘verboden’ landen: Iran, Irak, Libië, Somalië, Soedan, Syrië, Jemen, Azerbaijan, Egypte, Libanon, Palestina, Afghanistan en Mali.

Helaas daar geen opname van kunnen vinden. De boodschap moge duidelijk zijn: Het Kronos Quartet krijgt de rimpelingen van Amerikaans buitenlands beleid natuurlijk niet glad gestreken. Maar de muziek uit getroffen landen importeren kan altijd.

