Closing Time | Kate Bush – Kite

Ik loop al dagen met Kate Bush-nummers in mijn hoofd. Gek genoeg is het niet steeds hetzelfde nummer, maar popt er iedere keer weer een andere op. Wel van dezelfde cd, want daar gaat deze Closing Time over: The Kick Inside. Haar latere werk vind ik ook best goed, maar ja dat zit niet in mijn collectie.

De keuze welk nummer ik hier zo plaatsen vond ik dus nogal een dingetje, want ik vind de hele cd geweldig. Bij mijn gewoonlijke check op deze site of er al eens eerder iets van Kate was geplaatst, kwam ik trouwens nog deze oude post van mezelf tegen: The most wuthering heights day ever. Leuk, was ik helemaal vergeten! Er is natuurlijk wel meer over haar geschreven, ook hier, maar ja het is dan ook een topartiest.

Dat bewijst ook deze clip; hoewel de beeldkwaliteit vrij slecht is, en de achtergrondzang in het begin een beetje wegvalt, is het wel een sterk staaltje van de wereldklasse van Kate Bush. Haar zang is vlekkeloos en de performance waanzinnig. Eigenlijk een complete mini-popopera. Zoals Elton John ooit gezegd heeft: “[..] she’s always marched to the beat of her own drum. She was groundbreaking — a bit like a female equivalent of Freddie Mercury.” Wat mij betreft is dat het grootste compliment dat je een artiest kunt geven, want dat hij mijn allergrootste held is gaan jullie nog merken als ik verder in het alfabet van mijn collectie ben 😆