Zomergasten 2025 met Simon Kuper

Wat is de link tussen Özcan Akyol (de vorige Zomergast), Matthijs van Nieuwkerk en Simon Kuper, VPRO’s Zomergast van komende avond?

Dat er een dingetje was tussen Özcan Akyol en Matthijs van Nieuwkerk werd vorige week wel duidelijk toen presentator Griet op de Beeck daarover door begon te zagen. En vervolgens gingen veel reacties meer daar over, dan over de rest van het programma. Jammer.

Griet op de Beeck viel overigens niet bij iedereen in de smaak. Tja, een vrouw, een Belg en dan hoef je niet lang op denigrerende opmerkingen te wachten.

Er waren mensen die haar onverstaanbaar vonden vanwege haar Vlaamse tongval. Wie die muggen wil ziften komt vanavond aan zijn trekken. De Zomergast van vanavond heeft een licht, nauwelijks merkbaar accent. Logisch als je zijn levensloop leest:

Geboren in Oeganda, uit liberale Zuid-Afrikaans Joodse ouders met een Brits paspoort. In 1976 verhuisd naar Nederland. Op zijn zestiende verhuisde hij naar Londen, studeerde geschiedenis en Duits in Oxford. Was later Kennedy Scholar aan Harvard in de VS. Nu woont hij al weer dik twintig jaar in Parijs en is Frans staatsburger.

Journalist en schrijver Simon Kuper (spreek uit op zijn Engels: Sajmon Koepahr) ziet zich niet als Brit, niet als Fransoos, ook niet als Nederlander, maar als wereldburger. Als journalist schrijft hij onder andere voor het Britse kranten als Financial Times en The Observer, het Franse Le Monde en het Nederlandse NRC.

Een groot deel van zijn boeken hebben het voetbal als onderwerp. Niet gek dus dat Johan Cruijff, naast Nelson Mandela en George Orwell tot Simon Kupers heilige drie-eenheid hoort. Die helden komen vanavond zeker langs. Verder wil Kuper het hebben over hoe hij in zijn werk de wereld probeert te begrijpen: “In welke wereld leven wij nu in godsnaam? Wat is er misgegaan? En hoe schrijf je daarover?”

Hij wil zijn als buitenstaander zijn blik op Nederland met de kijkers delen. Hopelijk zijn dat er meer dan bij de vorige uitzending met minstens één bekende kijker. Op Instagram nodigt Kuper ook Geert Wilders uit:

Wie er zeker moet kijken naar deze uitzending is Geert Wilders. Omdat ik hoop hem nieuw te laten denken. Veel van zijn veronderstellingen over Nederland, over de maatschappij in twijfel te trekken. Misschien dat-ie alles heel anders gaat zien na het kijken van deze uitzending. Wie weet.

Maar wat is nu die link tussen Özcan Akyol, Matthijs van Nieuwkerk en Simon Kuper? Het antwoord: Hard Gras, een voetbaltijdschrift onder redactie van Henk Spaan, Hugo Borst en (jawel, daar is-t-ie…) Matthijs van Nieuwkerk.

Simon Kuper is een van de vaste columnisten. Ook Özcan Akyol en Herman Koch (31 augustus de laatste Zomergast) hebben hun liefde voor het voetbal in Hard Gras geëtaleerd. De wereld is klein, het voetbalwereldje nog kleiner.

Vanavond kijken dus naar VPRO Zomergasten met Simon Kuper, 20.15 uur op NPO 2 en via de livestream op npostart.nl. En morgen weer de recensie van Max Molovich, onze vaste Zomergastenrecensent.