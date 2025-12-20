Zaterdag Nacht C🌟medy

🌟 Kers🌲verhaal 🌟

Losjes gebaseerd op Joppiesaus vers 25:12

Ok, om dan toch maar die godverdomde kerstsfeer erin te rammen bij zuur links, want nu is atheïst zijn weer trending, maar Jezus werd toch geboren en toen kon Maria zich nog niet door een menigte heenworstelen die moordenaar riepen, om bij de deur van de abortuskliniek te komen.

Dus in Godsnaam dan maar, dat kind eruit geperst in zo’n agrarische faciliteit, en vanaf dat moment geen dag meer zonder oorlog geweest. Want er waren ook die kut Marokkanen die zich maar niet wilde laten bekeren, wat rijmt op assimileren.

En ja, ok dat is lullig maar hij is er wel op afgerekend door Yeşilgöz, die hem aan het kruis getackt heeft met het professionele Novus tackerpistool J-666 made in Israël, ook ff aan de loop heeft geblazen. Want ja, iedere Palestijn is er toch 1.

Met onze christenfluisteraar Bontebal kunnen we verwijdering van abortus uit het Wetboek van Strafrecht wel op onze fatsoenlijke onderbuik gaan schrijven dus dat zuigt behoorlijk, maar Jezus is wel dood ! En best hardcore ook, dus denk daar dan aan als je naar dat sprankje kerst emo zoekt 🙌🏼🔨

The end ( voor Jezus dan )

Christmas is Queer