Trump start oorlog tegen Venezuela

Trump beweert dat de VS de Venezolaanse dictator en zijn vrouw hebben gevangengenomen.
Kort daarvoor beschuldigde de Venezolaanse regering de VS van een reeks aanvallen op burger- en militaire doelen in het Zuid-Amerikaanse land, nadat explosies de hoofdstad Caracas in de vroege zaterdagmorgen hadden getroffen. In een verklaring riep de Venezolaanse regering de burgers op zich te verzetten tegen de aanval en zei dat Washington het risico liep Latijns-Amerika in chaos te storten met een “extreem ernstige” daad van “militaire agressie”.
Het enige doel van deze aanval is volgens de Venezolaanse regering “het verkrijgen van controle over de strategische grondstoffen van Venezuela, met name de olie en de mineralen,” aldus de verklaring, waarin de internationale gemeenschap werd opgeroepen om deze flagrante schending van het internationaal recht, die miljoenen levens in gevaar brengt, te veroordelen.
[The Guardian zaterdag 10.30u.]
Kunnen we netanyahu ook niet even op gaan halen om te berechten?