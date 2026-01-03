Trump start oorlog tegen Venezuela

Trump beweert dat de VS de Venezolaanse dictator en zijn vrouw hebben gevangengenomen.

Kort daarvoor beschuldigde de Venezolaanse regering de VS van een reeks aanvallen op burger- en militaire doelen in het Zuid-Amerikaanse land, nadat explosies de hoofdstad Caracas in de vroege zaterdagmorgen hadden getroffen. In een verklaring riep de Venezolaanse regering de burgers op zich te verzetten tegen de aanval en zei dat Washington het risico liep Latijns-Amerika in chaos te storten met een “extreem ernstige” daad van “militaire agressie”.