Snob 2000 keuzelijst liedjes 2022

Het is weer de tijd van het jaar dat we mogen zeggen dat het weer de tijd van het jaar is voor lijstjes! Traditiegetrouw is er eind van het jaar de Snob 2000 voor al die liedjes die een lijstje verdienen maar niet in de Top 2000 staan. Tussen 19 en 29 november kan er gestemd worden, maar je kunt nu al de keuzelijst van 7.918 liedjes bekijken – gelukkig gesorteerd van !!! tot ZzZ en naar genre en decennium. Pinguin Radio zendt de Snob 2000 uit van 18 t/m 31 december.

Bekijk de keuzelijst voor 2022 hier.