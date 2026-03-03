‘Geen Franse kernwapens op Nederlandse bodem’

De NVMP – Artsen voor Vrede en De Nieuwe Vredesbeweging spreken hun grote zorgen uit over de kernwapenplannen die de Franse president Emmanuel Macron maandag afkondigde. Zij roepen de Nederlandse regering op zich te houden aan het Non-Proliferatieverdrag, gesprekken met Frankrijk over mogelijke stationering van Franse kernwapens in Nederland en deelname aan nucleaire oefeningen onmiddellijk te staken en zich in te zetten voor nucleaire ontwapening.

“Europa heeft een dubbele moraal”, aldus NVMP – Artsen voor Vrede: “Op het moment dat er een oorlog gevoerd wordt onder het mom Iran van kernwapens af te houden wordt er in Europa over gesproken alsof het een onmisbaar niet meer dan logisch onderdeel vormt van onze verdediging. Maar kernwapens zorgen niet voor wederzijdse afschrikking maar voor, gegarandeerde, wederzijdse vernietiging. Artsen waarschuwen al decennialang dat medische zorg van enige betekenis een illusie is bij een kernoorlog.”

Als Nederland meegaat met de Franse voorstellen legt zij haar lot in de handen van een wapen waar de hele wereld juist zo snel mogelijk vanaf moet. NVMP – Artsen voor Vrede en De Nieuwe Vredesbeweging roepen de Nederlandse regering op vast te houden aan het Non-Proliferatieverdrag en daarnaast ook toe te treden tot het VN-Kernwapenverdrag, het ‘Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons’ (TPNW) dat al door 95 landen is ondertekend.

[Uit een persbericht van de NVMP en de Nieuwe Vredesbeweging]