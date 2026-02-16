Wordt het niet eens tijd voor ‘onze krant’?

Grote kranten zijn bijna overal in het bezit van een relatief klein aantal rijke mensen. Welke invloed oefenen zij uit op personeelsbeleid en berichtgeving als deze bijvoorbeeld onwelgevallig is voor hun klasse?
Wordt het niet tijd voor (bijv.) een stewardship owned dagblad/krant of iets met een collectief model?
Ik ben abonnee van best wat kranten en nieuwsbladen omdat ik denk dat goede journalistiek de beste bescherming biedt tegen democratisch verval. Maar ik zou graag bijdragen aan een krant waar leden (lezers) en journalisten samen volledig in controle zijn over de bedrijfsvoering. In plaats van een paar veel te machtige Belgen, laat staan Jeff Bezos.
Reacties (2)
Er is gelukkig wel een ander: Follow the Money, Vers Beton, en (ook al werkt de toon bij sommige mensen op de allergie) De Correspondent. En uiteraard (ahum) de onvolprezen weblogs die mensen dagelijks van interessante informatie, én goede muziek, voorzien.
Maar in lezersaantallen niet echt genoeg om te zorgen voor een gezonde balans. Laat maar komen die nieuwe, collectieve krant.
Wat #1 zegt.
Verder is de papieren krant met achtergronden stervende. Vroeger moest je, om ANP-nieuws te kunnen lezen een krantenabonnement nemen. Daar kreeg je de achtergronden bij, maar al jaren blijkt dat de meeste mensen daar helemaal niet geïnteresseerd in zijn. De waan van de dag is voldoende.
Jarenlang hebben deze mensen daarmee achtergronden gefinancierd. Nu heb je nu.nl, dat voldoet aan de basisbehoeften, en is er alleen maar ruimte voor niche-uitgaves.
Het is een illusie om te denken dat die trend ongedaan gemaakt kan worden