Quote du Jour | fuckin’ private equity

QUOTE - Uit het nieuws van vandaag:

De landelijke dekking van kraamzorg staat onder druk. En dat terwijl vrouwen recht hebben op minimaal 24 uur kraamzorg. Voorname oorzaak is dat sommige grote zorgorganisaties stoppen in bepaalde gebieden, met name in sociaaleconomische achterstandswijken. …

De gemeente [Utrecht] luidt dan ook de noodklok. “Waar relatief veel gezinnen wonen die veel zorg nodig hebben, is juist minder kraamzorg dan in de wijken waar het andersom is. En dat komt door cherry picking van kraamzorgorganisaties”, zegt Eelco Eerenberg, wethouder Volksgezondheid.

…

Het tekort in Utrecht is ontstaan toen twee grote partijen zich uit de stad teruggetrokken, zo’n drie jaar geleden. Wethouder Eerenberg vermoedt dat de twee bureaus, die zijn overgenomen door private equity-investeerders, er te weinig winst konden maken. “Je ziet dat de marktwerking hier echt geen goeds brengt, want het zorgt ervoor dat er gekeken wordt naar plekken waar je met het minste werk het meeste rendement kan halen.

Dat is toch wonderlijk, dat we onze samenleving zo hebben ingericht dat de sprinkhaankapitalisten nóg rijker worden, het zorgpersoneel dat het werk doet nog steeds een schamel loon krijgt, en de meest kwetsbare mensen, in zo’n beetje de meest kwetsbare positie waar je in kan zitten, géén hulp krijgen die ze nodig hebben. En we zo onze eigen overerfbare armoede en generationele ongelijkheid organiseren, alle mooie met de mond beleden beleidsvoornemens ten spijt.