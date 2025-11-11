Quote du Jour | fuckin’ private equity

QUOTE - Uit het nieuws van vandaag:
De landelijke dekking van kraamzorg staat onder druk. En dat terwijl vrouwen recht hebben op minimaal 24 uur kraamzorg. Voorname oorzaak is dat sommige grote zorgorganisaties stoppen in bepaalde gebieden, met name in sociaaleconomische achterstandswijken.
…
De gemeente [Utrecht] luidt dan ook de noodklok. “Waar relatief veel gezinnen wonen die veel zorg nodig hebben, is juist minder kraamzorg dan in de wijken waar het andersom is. En dat komt door cherry picking van kraamzorgorganisaties”, zegt Eelco Eerenberg, wethouder Volksgezondheid.
…
Het tekort in Utrecht is ontstaan toen twee grote partijen zich uit de stad teruggetrokken, zo’n drie jaar geleden. Wethouder Eerenberg vermoedt dat de twee bureaus, die zijn overgenomen door private equity-investeerders, er te weinig winst konden maken. “Je ziet dat de marktwerking hier echt geen goeds brengt, want het zorgt ervoor dat er gekeken wordt naar plekken waar je met het minste werk het meeste rendement kan halen.
Dat is toch wonderlijk, dat we onze samenleving zo hebben ingericht dat de sprinkhaankapitalisten nóg rijker worden, het zorgpersoneel dat het werk doet nog steeds een schamel loon krijgt, en de meest kwetsbare mensen, in zo’n beetje de meest kwetsbare positie waar je in kan zitten, géén hulp krijgen die ze nodig hebben. En we zo onze eigen overerfbare armoede en generationele ongelijkheid organiseren, alle mooie met de mond beleden beleidsvoornemens ten spijt.
Reacties (2)
Op zich zou het fan-tas-ti-se marktwerking zijn als medewerkers een hogere beloning krijgen als ze naar wijken gaan waar parkeren duurder is of moeders meer hulp nodig hebben.
En wat mij betreft mogen dan anderen de buitenwijken doen, of de afgelegen boerderijen.
Maar dan moet er dus ook een goede vergoeding zijn voor de impopulaire taken.
uit hetzelfde artikel:
Dus het ziekenfonds is afgeschaft omdat verzekeraars efficiënter zijn, en dan blijken die verzekeraars niet eens de minimale zorg in te kopen.
Minder inkopen dan dat minimum zal volgens de kortzichtige ideologie van de geldwolven wel heel efficiënt zijn. Want voor wat je niet inkoopt, hoef je niet te betalen. Dat zullen ze dan efficiënter vinden dan het minimum dat er nodig is garanderen, met het risico dat er iets teveel is ingekocht. Vooral als het over zorg voor anderen gaat vinden ze dat onwenselijk.