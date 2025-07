Quote du Jour | De vloek van AI

‘De impact van AI op de planeet is desastreus’, schrijft universitair docent AI en algoritmische systemen aan de TU Delft en bestuurslid van PublicSpaces vandaag in de NRC. ‘Datacentra slurpen enorme hoeveelheden energie en moeten gekoeld worden met water dat steeds vaker aan ecosystemen, dorpen en steden wordt onttrokken. De grondstoffen die nodig zijn voor chips waar datacentra op draaien leiden nu al tot conflicten, zie bijvoorbeeld de strijd om neon- en palladiumvoorraden in Oekraïne. De komende jaren zal de opkomst van generatieve AI, dat is AI die zelf teksten en beelden genereert, ook nog eens leiden tot miljoenen tonnen aan extra elektronisch afval.’

Dobbe verwijst naar Amitav Ghosh die in zijn boek De vloek van de nootmuskaat haarfijn ‘uitlegt hoe de wereldbeelden en werkwijzen van onze koloniale voorvaderen uit de Gouden Eeuw doorwerken in de huidige planetaire crises van klimaatverandering, milieuvervuiling, bodemuitputting en biodiversiteitsverlies.’

‘Wie Ghosh leest, ziet een kraakheldere parallel met de huidige race om kunstmatige superintelligentie. Niet alleen was nootmuskaat, net als AI nu, het wondermiddel dat vele kwalen zou helen. De centrale boodschap van Ghosh is dat het opbouwen van economische macht via uitputting van hulpbronnen doorgaans begint met structureel geweld. Voor de Nederlandse VOC was dat de genocide op de Banda-eilanden, die voorafging aan het verkrijgen van controle over nootmuskaatbomen.’

Onder het ‘structurele geweld’ valt volgens Dobbe ook ‘het stelselmatig stelen en gebruiken van data van journalisten, schrijvers, wetenschappers, artiesten en vele anderen voor het trainen van AI-modellen. Of denk aan het uitbuiten van slecht-betaalde werknemers die ‘traumatische content’ uit data moeten filteren.’

Verder wordt ‘AI ook ingezet in de oorlogseconomie, bijvoorbeeld voor het identificeren van doelwitten voor bombardementen door de Israel Defense Forces in Gaza, zonder voldoende menselijk toezicht. Big Tech-bedrijven leveren daarnaast de clouddiensten waarmee een dystopische surveillance over Gaza is opgetuigd. De Verenigde Naties concludeerden onlangs dat „vier techgiganten – Alphabet, Amazon, Microsoft en IBM – centraal staan in het Israëlische bewakingsapparaat en de voortdurende vernieling van Gaza”.’