Oproep: steun kinderen in Malawi

OPROEP - Malawi is een van de armste landen ter wereld. Het land, ingeklemd tussen Tanzania, Mozambique en Zambia, is in de afgelopen jaren herhaaldelijk geteisterd door natuurrampen. De schade is op veel plaatsen nog niet hersteld. Nu verkeert het in een diepe financiële crisis. De Wereldbank constateert in een recent rapport dat de stijgende aflossingen op de staatsschuld – die al meer dan de helft van de binnenlandse inkomsten opslokken – de financiering verdringen voor ontwikkelingssectoren zoals gezondheidszorg, onderwijs, wegen en sociale bescherming. Voor een land dat al kampt met wijdverspreide armoede, zijn de gevolgen ernstig. Er is een torenhoge inflatie die brandstof en basaal voedsel voor velen onbetaalbaar maakt.

Sinds 2014 ben ik in de Stichting QC Malawi betrokken bij hulp aan een organisatie die werkt op het platteland in de regio Mangochi, net ten zuiden van het Lake Malawi. De Window of Hope Foundation (WOHF) is opgericht door Mary Sibande, oorspronkelijk vroedvrouw, die zich het lot heeft aangetrokken van kinderen van wie de moeder bij de bevalling is overleden. De stichting steunt gezinnen van deze en andere verweesde kinderen zodat ze in hun eigen dorp kunnen blijven wonen en niet in een kindertehuis ver weg opgevangen hoeven te worden. Met een jaarlijkse financiële bijdrage maken Nederlandse adoptieouders het voor deze kinderen mogelijk naar school te gaan. Onderwijs geeft hen perspectief om te ontsnappen aan de voortdurende armoede.

Jaarlijks brengen medewerkers van de WOHF een bezoek aan de kinderen en brengen zij verslag uit van hun vorderingen op school. Hun laatste rapport laat de gevolgen van de verslechterende situatie in Malawi zien. Er zijn grote problemen in de landbouw, o.a. door onbetaalbare kunstmest. Dat raakt uiteraard de voedselvoorziening. Er is geen werk meer voor dagloners, een belangrijke inkomstenbron van de armste gezinnen. En kinderen ondervinden de gevolgen van al deze problemen., zo schrijven de rapporteurs. Sommige jonge meisjes verlaten noodgedwongen de school om te trouwen. Mary Sibande concludeert aan het eind van het rapport dat het in het belang van de kinderen is om de huidige steun voor schoolbezoek te verbreden tot steun aan de dorpen waar de schoolkinderen wonen. De situatie in de dorpen verhindert kinderen soms om de school te bezoeken. Het ontbreken van een waterput kan betekenen dat een kind water dagelijks ver weg water moet gaan halen en daardoor geen tijd heeft om naar school te gaan. Ondervoeding kan ook een rem op schoolbezoek zijn, zeker als de kinderen uren moeten lopen naar school. Het ontbreken van sanitaire voorzieningen zorgt daarnaast voor een snelle verspreiding van besmettelijke ziektes.

De Stichting QC Malawi heeft nu besloten een extra inzameling te houden voor steun aan de dorpen waar de kinderen van de adoptieouders wonen. Voor de aanleg van waterputten, latrines en andere noodzakelijke voorzieningen. Bij deze wil ik alle lezers van Sargasso oproepen deze actie te steunen met een gift op op rekeningnummer NL 10INGB0004256879 t.n.v. Stichting Quality Centre in Utrecht. Onder vermelding van ‘Kidsproject-extra’. Namens Mary en haar mensen in Mangochi bij voorbaat onze hartelijke dank!