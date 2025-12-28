Kunst op Zondag | BRUTUS | Rotterdam

BRUTUS is een stoere Rotterdamse kunst ontwikkeling in de rauwe setting van een havengebied in culturele transitie. Het is een uniek initiatief geboren uit liefde voor kunst. Een plek die zich het beste laat vertalen als Artist Driven Playground op een locatie van 6000 m2.
In filmpje hieronder: Dit zijn geen lopende tentoonstellingen, maar om de lezer en kunstenaars die een ruimte voor hun expositie zoeken, een indruk te geven van het gebouw en mogelijkheden.
Vanaf 4 januari tot 8 maart 2026 toont BRUTUS een prachtige en interessante expositie van Carlijn Kingma Fear of Falling en eerder werk.
In Fear of Falling ontrafelt kunstenaar en cartograaf Carlijn Kingma de complexe machinerie achter de wooncrisis.
Van banken en beleidsmakers tot beleggers en woningcorporaties. Met haar nieuwe monumentale tekening De machinerie van de volkshuisvesting laat ze zien hoe geldstromen, regels en belangen onze huizenmarkt vormgeven en waar het systeem vastloopt.
© Carlijn Kingma_Netwerk_fair use_museumcollectie_BRUTUS
In Brutus’ industriële ruimtes worden Kingma’s tekeningen op groot formaat getoond als projecties en wandvullende prints. Licht, geluid en animaties trekken de bezoeker letterlijk het systeem in en maken zichtbaar wie er aan de knoppen draait van ons woonbeleid.
Van 26 januari tot en met 24 maart 2026, geeft BRUTUS ruimte aan Marjan Teeuwen
Onder de titel Destroyed House maakt Teeuwen sculpturen van afgedankte gebouwen in binnen- en buitenland.
© Marjan Teeuwen_Destroyed House_ fair use_museumcollectie_BRUTUS
Ze werkte op Rotterdam-Zuid en in Amsterdam-Noord, maar ook in politiek gevoelig gebied over de grens: van Siberië tot Gaza. Recent was ze in het Japanse Kyoto. Daar annexeerde ze enkele traditionele houten woningen die door de oprukkende betonjungle worden bedreigd, vormde ze om en klapte ze open als beeldhouwwerk voor het publiek: een ode aan materiaal, vakmanschap en veronachtzaamde glorie.
© Marjan Teeuwen_Destroyed House_fair use_museumcollectie_BRUTUS
Een doorlopende tentoonstelling in BRUTUS komt van Atelier van Lieshout genaamd Disco Inferno, met wisselende machinerie als sculpturen, welke blijft evolueren.
De BRUTUS website beschrijft het als volgt:
Disco Inferno’ is een industrieel monster met een onverzadigbare honger naar eigen producten. Veertig jaar artistiek onderzoek, experimenteren en onophoudelijke output vormen de basis voor dit Gesamtkunstwerk, dat gelezen kan worden als een zelfportret van Van Lieshout als obsessieve systeembouwer, ziener, uitvinder, architect, maker van machinesculpturen, ingenieur en grensverschuiver.
AVL_De slaapkamer van de architect_© fair use_ museumcollectie_ BRUTUS
Zoals alle werken van AVL is ‘Disco Inferno’ een oefening in zelfvoorziening. Het is een zelfvoorzienend universum – een labyrint van talloze sculpturen, handgemaakte machines, hybride motoren, meubels, werk van andere kunstenaars, utopieën en dystopieën – “allemaal voortkomend uit de hamer, het ultieme instrument van verandering”. Het industriële monster is samengesteld uit gigantische, in eigen huis ontworpen en gebouwde machines, een spaghetti-achtige brij van generatoren, pompen en versnipperaars, allemaal aangedreven door een bizar scala aan gebeeldhouwde motoren die op bijna alles kunnen draaien (plantaardige olie, boter of zelfgemaakte pyrolyseolie). Het is een spektakel van industrie en haar potentieel in een eindeloze beweging, maar het enige werkelijke doel van het werk is om door te gaan – en om de jacuzzi in ‘The Happy End of Everything Spa’ te verwarmen.
Op de BRUTUS website is nog meer informatie te vinden, oa over andere lopende of komende tentoonstellingen. Er is een buitenruimte waar men een hapje of drankje kan halen, hoewel het met een gevoelstemperatuur van -10 wellicht beter is om dit iets minder hardcore in de omringende horeca te gaan doen.
Voor kunstenaars die een werk_en woonruimte zoeken is dit onderdeel zeker interessant:
BRUTUS Lab is een door kunstenaars gerunde ruimte waar jonge talenten kunnen wonen, werken en exposeren. Het is onderdeel van Brutus Space, gevestigd in de voormalige villa van architect Jan van Teeffelen aan de Keileweg 14 in Rotterdam. De werkruimte biedt plaats aan maximaal vier of vijf kunstenaars voor een periode van 6 tot 12 maanden in een levendige en inspirerende broedplaats voor creatieve vrijheid. Met als missie kunstenaars tijd, ruimte en vrijheid te bieden om op grote schaal te experimenteren, gaf Brutus Lab kunstenaars de kans om zonder beperkingen te produceren, wat resulteerde in werken die tot op de dag van vandaag relevant zijn.
Welkom !