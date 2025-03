Israël maakt aanstalten nederzettingen rond Jeruzalem te gaan annexeren

De Israëlische ministeriële commissie voor wetgeving zal zondagavond een nieuwe wet behandelen die de annexatie van diverse nederzettingen rond Jeruzalem inhoudt en ze vervolgens deel wil laten uitmaken van de “metropool Jeruzalem”. Het gaat dan over plaatsen als Ma’ale Adumim, Givat Ze’ev, Efrat en Ma’ale Mikhmash. De verwachting is, zo schrijft de krant Haaretz (via Palestine Chronicle), dat de commissie de wet zal aannemen. Daarna kan indiening in de Knesset volgen.

De wet, die is ingediend door het Knessetlid Dan IlIouz van de Likud, geeft aan dat de burgemeester van Jeruzalem de hoogste autoriteit wordt in het gebied van de metropool Jeruzalem, en dat de Israëlische wet zal gaan gelden in het hele gebied. De leiders van de diverse nederzettingen worden de directeuren van de diverse gemeentelijke diensten. Volgens Illouz versterkt de wet de hoofdstad, maakt zij planning rond de stad makkelijker en vergemakkelijkt ze het management van de infrastructuur van de nederzettingen die de stad omringen. Bovendien maakt hij duidelijk dat het een stap in de richting is van een annexatie van de gehele Westoever. ”Israël moet zonder vrees doen wat in het belang is van de staat. De wet is een belangrijke stap naar de volledige soevereiniteit”.

De wet geeft ook aan dat de regering zal werken met de land autoriteit om de hoeveelheid land te vergroten voor de bouw en om de vestiging van jongeren aan te moedigen en om de investeringen in transport, onderwijs en culturele instituties en dergelijke aan te moedigen. De wet zal er voor zorgen dat de status van de stad als het hart van het Joodse volk wordt hersteld, aangezien die status de afgelopen jaren zwakker was geworden er zelfs een negatieve migratie had plaatsgevonden vanaf de randen van de stad.

De nieuwe wet lokte een felle reactie uit van de organisatie Ir Amin (Stad der naties) die schrijft dat het neerkomt op een nieuwe grove schending van het internationale recht en dat aanname van de wet de stad nog verder zal isoleren van het Palestijnse achterland. Maar Illouz zegt dat Israel zich niets moet aantrekken van dergelijke overwegingen. ”Toen ik de de wet indiende om UNRWA te sluiten werd Israel ook van allerlei kanten bedreigd. Maar we hielden voet hij stuk en de wet werd aangenomen zonder dat er repercussies waren. Alleen lege dreigementen. Het zal hetzelfde zijn als we de soevereiniteit uitbreiden. Als Israel weigert zich er de wet door te laten voorschrijven wordt het sterker. Het is tijd om de soevereiniteit uit te breiden over de hele Westoever.”

Het vervelende is, zo merk ik, Abu P. hierbij even op, is dat Illouz gewoon gelijk heeft. Al tientallen jaren wordt Israel alleen geconfronteerd met opmerkingen en loze dreigementen. Nooit wordt het tot de orde geroepen. En dat gebeurt nu zeker niet, met een Trump in het Witte Huis en een Europa dat meer dan ooit bezig is met Oekraïne. Israel kan zijn gang gaan en is ook al flink bezig dat zo’n beetje overal te doen, in Gaza, Libanon, Syrië en ook volop op de Westoever. Het is jammer maar helaas.