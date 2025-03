Internationale vrouwendag in Nederland – teveel om alles op te noemen, dus een greepje uit de activiteiten van vandaag. Gaat dat zien! Gaat dat meemaken!

10.00 uur – 13.00: Dordrecht, Bibliotheek Stadspolders, Sip & Paint Workshop, Schrijfsessie, en meer, toegang gratis

12.00 – 18.00: Alphen aan den Rijn, Castellum Theater & Film, dagprogramma met o.a. artistieke performance, internationale modeshow, diverse workshops, Powerpodium en meer, toegang gratis

12.00 – 20.00: Geldrop, Weeffabriek, dagprogramma met films, lezingen en workshops, toegang 5 euro voor 2 personen

12.30 – 15.30: Amsterdam, Feminist March, 12.30 verzamelen op de Dam en Nieuwe Kerk, 13.00 u. podiumprogramma, 13.50 u. mars naar Museumplein, 15.15 u. muziek op Museumplein, gratis

12.45 – 17.00: Heiloo, Ons Podium aan Het Veld 1, netwerken, diverse workshops over kleur- en stijladvies, ondernemerschap, gezondheid en creativiteit. Modeshow met duurzame fashion, toegang gratis

14.00 – 17.30: Zaltbommel, De Poorterij, Inspirerende rolmodellen, Jump-sessie, feest met salsaband, toegang: 2 euro

14.00 – eindtijd onbekend: Leeuwarden, winkelcentrum Zaailand (Wilhelminaplein), Zingen op het Zaailand, geef Afghaanse vrouwen een stem, gratis

15.00 uur – 22.30: Heerlen, Royal Theater Heerlen, interview met drie generaties vrouwen, Vrouwen Generatie Quiz, muziek, lezing Suzanna Jansen, toegang 25 euro

15.30 – 16.00: Alkmaar, Optocht Suffragette City door de binnenstad van Alkmaar

Verder vind je hier of daar wel iets bij jou in de buurt. Heb je ergens een activiteit bezochten/of er aan meegedaan? Het zou leuk zijn als je in de reacties dar verslag van doet.