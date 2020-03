Ikspreekmijuit – Internationale Vrouwendag

OPINIE - Aan de vooravond van Internationale Vrouwendag verscheen een oproep van Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) onder de noemer “#ikspreekmijuit tegen seksisme en vrouwenhaat”. Anderhalve week geleden verscheen van haar hand ook een essay over dit onderwerp in De Groene.

De reacties zijn voorspelbaar. Vrouwenonderdrukking in de islam wordt van stal gehaald, alsof ze zich daar niet tegelijkertijd tegen uitspreekt. Juist ook vrouwen met een niet-westerse achtergrond hebben het nóg zwaarder te verduren. Anderen vinden dat vrouwen maar gewoon ballen moeten hebben, niet zo in de slachtofferrol kruipen. Want mannen krijgen ook een hoop gezeik over zich heen, toch. En als je niet tegen al die haatspraak kunt, moet je maar een andere baan zoeken.

De typische afleidingsmanoeuvres van mannen én vrouwen die niet (willen) begrijpen dat de positie van de vrouw in onze samenleving lang niet zo gelijkwaardig is als we denken, zoals die zou moeten zijn.

Dat het in andere culturen (veel) slechter is gesteld, is geen excuus om je niet uit te spreken tegen de misstanden die zich hier nog steeds afspelen. Het is een feit dat vrouwen, zeker in hogere posities, veel meer bagger over zich heen krijgen dan mannen. Vrouwen worden anders beoordeeld dan mannen; een boze man heeft een stevige mening, een boze vrouw is emotioneel, of nog erger, hysterisch. En daar moet dan een piemel in. Wat dat betreft zijn denkbeelden uit de oudheid nog steeds bon ton.

Zowel mannen als vrouwen zitten nog heel erg vast in bepaalde stereotype beelden. Ik ben een kind van de jaren ’70, een periode waarvan we dachten dat de emancipatie zijn beslag kreeg. Maar dat was niet echt zo. De zogenaamde seksuele revolutie was niet per se een bevrijding voor vrouwen. Integendeel soms…vaak eigenlijk. Het bracht juist een schizofrene moraal voort. Een vrouw wordt nog altijd als een slet gezien als ze veel seksuele relaties heeft. Maar als ze seks weigert terwijl de man in opgewonden staat is, dan is ze een frigide bitch.

Het punt is dat vrouwen niet alleen veel meer bagger over zich heen krijgen, maar dat dat ook vaak te maken heeft met die schizofrene (seksuele) moraal. Het ultieme wapen van de trollenhordes is de verkrachtingsfantasie. Die komt hard binnen bij veel vrouwen, aangezien de meesten wel te maken hebben gehad met seksueel geweld, of de dreiging daarvan. Omdat zij hun hele leven al afgerekend worden op hun vrouwelijkheid. Of zelfs op het gebrek daaraan, want het is nooit goed. Je bent lelijk en dus niks waard. Je bent mooi, dus je zult wel dom zijn. Als je mondig bent, ben je een kenau. Je maakt carrière en dan ben je een slechte moeder. Maar als je parttime werkt ben je niet ambitieus genoeg. Je geniet van seks dus je bent een slet…

De impact van dit soort denkbeelden op ons leven, wordt nog wel eens onderschat.

Er is veel bereikt op het gebied van emancipatie. Maar er is ook nog veel blijven hangen van oude, seksistische denkbeelden. Daarom is Internationale Vrouwendag nog steeds relevant.

#ikspreekmijuit tegen seksisme en vrouwenhaat