De oorlog die maar niet te winnen is: IDF vs. het spook van Hamas

Het is inmiddels ruim negen maanden geleden dat de Israëlische krijgsmacht (IDF) zijn militaire operaties in Gaza intensiveerde met het uitgesproken doel: Hamas uitschakelen. En wat hebben we tot nu toe geleerd? Dat het misschien makkelijker is om een stad steen voor steen te vernietigen dan een idee uit te roeien. Gaza is grotendeels veranderd in een maanlandschap, maar het IDF weet het zeker: de overwinning is nabij. Alleen nog even dit ziekenhuis, die school, dat vluchtelingenkamp of dat waterpunt bombarderen.

Ondanks dat experts zeggen dat Hamas militair inmiddels eigenlijk niet meer bestaat trekt Israël nog steeds alles uit de kast om dat spook aan te vallen. Straaljagers, tanks, cyberoorlogsvoering, psychologische operaties, witte fosfor, de menukaart van een hypermoderne ‘democratie’ in ‘oorlog’. Maar Hamas? Bestaat nog steeds. Of beter gezegd: blijft altijd bestaan.

En daar begint het ongemakkelijke deel van het gesprek. Want als een van de best gefinancierde en best getrainde legers ter wereld er maanden over doet om een niet-statelijke actor met zeer beperkte middelen uit te schakelen, wie is er dan precies incompetent?

Misschien is het de beruchte asymmetrie van de oorlog: Hamas hoeft alleen maar te overleven om te winnen. Israël moet alles vernietigen om niet te verliezen. Spoiler: dat lukt dus niet. Je kunt een stad met bulldozers platwalsen, maar je krijgt die ene man met een raketbuis in een tunnel niet te pakken. En zelfs als je hem te pakken krijgt, staat er twee dagen later een andere in zijn plaats, met meer haat, minder scrupules en betere social media-skills.

Intussen klinkt het in Israël: “We hebben nog maar 17 van de 18 bataljons van Hamas geneutraliseerd.” De cynicus vraagt zich dan af: hoeveel van die bataljons zijn er eigenlijk? Zijn het er misschien eindeloos veel? Hebben ze een 3D-printer in Rafah? Of, nog erger: is Hamas inmiddels geëvolueerd naar een soort conceptuele levensvorm die niet meer afhankelijk is van mensen, maar bestaat uit symboliek, wrok en Instagram-algoritmes?

Je zou bijna denken dat de IDF er niet op uit is om te winnen, maar om bezig te blijven. Elke week een andere wijk, elke maand een andere VN-verklaring, elk kwartaal een andere “laatste fase”. Het is oorlog als abonnementsdienst: zolang je betaalt (in dode burgers), krijg je content.

Dus wat is het nu, vragen we aan de heren generaals: zijn jullie door en door slecht, of gewoon schokkend ineffectief? Is dit een moreel bankroet of een operationeel falen? Of is het gewoon… beleid? Of sorry, zei ik beleid? Ik bedoelde natuurlijk genocide, maar wie maalt daar tegenwoordig nog om als de bad guy een van onze ‘bondgenoten’ is?

Wat het antwoord ook is, voorlopig blijft de score hetzelfde: Gaza in puin, Hamas nog steeds op Twitter, eh X, en het IDF dat zich afvraagt waarom oorlog voeren toch zo ingewikkeld is geworden sinds 1948.