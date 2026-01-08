De mooiste sneeuwpop van Nederland

COLUMN - Te midden van alle sneeuwellende is er ook een hoop sneeuwpret. Zo gaat de “sneeuwpopmedewerker” viraal op internet; een Schipholmedewerker die tussen de bedrijven door een sneeuwpop bouwt – lollig! Andere medewerkers houden een sneeuwballengevecht. Zelfs de directie heeft er geen moeite mee en ziet het als een geoorloofd gebbetje.

Verder worden we doodgegooid met winterse plaatjes. En daar doe ik lekker nog een schepje bovenop, want de allermooiste sneeuwpop staat toch echt naast mijn tuin:

Gemaakt door mijn buurman, gewoon op de picknicktafel waar de buurtjes afgelopen nieuwjaarsnacht nog een fikkie hebben gestookt en een glaasje gedronken op het nieuwe jaar (ik was er niet bij, ik sliep al…).

Johannes maakt prachtige sculpturen, van sneeuw, zand en ook meer bestendig materiaal. Neem een kijkje op zijn website: https://www.johannez.nl/sculpture

Dit is een werk in uitvoering, van mergelsteen: