De burner phone van mijn dochter

COLUMN - Mijn dochter van 11 heeft een ‘burner phone‘. En dat had de school kunnen voorkomen.
Ik maak me zorgen over hoe afhankelijk we ons hebben gemaakt van aantoonbaar kwaadaardige bedrijven (zoals Facebook’s Meta) en hen echt zo’n beetje alles van ons laten weten.
Een manier waarop we dat doen, is door WhatsApp op onze telefoons te installeren. WhatsApp weet niet alleen wie je allemaal kent (en waar je contacten wonen, wat hun telefoonnummers zijn, etc.) maar ook wanneer je met wie contact hebt gehad. En of dat niet genoeg is combineren ze dat waarschijnlijk ook aan je surfgedrag, dat ze op talloze websites via geniepige plugins aan jou weten te koppelen. Dat mogen ze niet, maar dat heeft Meta in het verleden ook niet weerhouden de regels te overtreden.
Zonder veel overdrijven kun je WhatsApp als spyware klassificeren.
En natuurlijk is al deze kennis over jouw persoonlijke netwerk en gedrag ook gewoon benaderbaar voor (en waarschijk al lang en breed in het bezit van) Amerikaanse veiligheidsdiensten.
Er zijn prima alternatieven, zoals Signal Messenger, met aantoonbaar veel meer respect voor je privacy. Gelukkig maken steeds meer mensen gebruik van Signal en stappen steeds meer mensen af van WhatsApp.
En toch heeft mijn dochter dus een burner phone. Eentje waarop ze verder niets doet, waarop verder niets staat, behalve WhatsApp. Waarom? Nou, een aantal van haar vriendjes en vriendinnetjes zitten weliswaar op Signal, maar zonder uitzondering zitten ze op WhatsApp, en in een chatgroep van de klas waar ze logischerwijs niet buiten wil vallen. Niemand heeft hen ooit verteld dat het eigenlijk niet zo fris is allemaal, wellicht enkele dappere pogingen van mijn dochter uitgezonderd.
Volgens mij is het tijd dat we als (semi-)overheid gaan normeren. Om ergens mee te kunnen doen zou je nooit spyware op je telefoon moeten hoeven te installeren.
Het kan heel makkelijk zijn. Geef het goede voorbeeld. Draag uit dat het anders, beter, kan. En dat je daar als overheid, school, zorginstelling, bibliotheek, sportvereniging, of wat voor club ook, een rol in wil spelen. De meeste mensen zijn gelukkig best ontvankelijk voor goed advies vanuit dit soort organisaties!
Als we niet veranderen dan moeten we ook niet opkijken dat Amerika ons in de tang heeft en houdt. Het is tijd om voor vrijheid en onafhankelijkheid te kiezen. Dan hoeft mijn dochter, die daar ook voor wil kiezen, geen ‘burner phone’ te gebruiken als ze niet buitengesloten wil worden.
Geschreven door Joep Bos-Coenraad
Reacties (11)
Veel succes met het overtuigen van managers van talloze bedrijven, organisaties en instellingen die klakkeloos ervan uitgaan dat je op WhatsApp zit en je daarop toevoegen. Voor roosters, planning, afspraken, etc.
Die bedrijven moeten dan maar een telefoon van de zaak verstrekken.
Dat is ook beter voor de geheimhouding.
Ze willen toch ook niet dat ik alle klanten in mijn adresboek heb als ik ergens anders solliciteer?
Dat doen bedrijven dan ook allang bij essentiële werknemers hoor.
Je moet je afvragen, is de daadwerkelijke schade van whatsapp op je telefoon zo groot dat het opweegt tegen de schade van sociale uitsluiting? Voor verreweg de meeste mensen in de verste verte niet.
Genoeg problemen met Meta, maar laten we die wel in proportie zien. Afstappen van whatsapp is nu een ideologische keuze, geen noodzakelijke. Er is tijd en ruimte om te proberen dingen te veranderen.
Voor de meeste mensen weegt de schade van autorijden (honderden doden per jaar) ook niet op tegen het gemak.
Dat komt doordat de nadelen collectief zijn, en de voordelen individueel.
Dat betekent niet dat de voordelen groter zijn dan de nadelen.
(ik zie niet veel voordeel van het gebruik van een auto om naar een sportclub te gaan bijvoorbeeld)
Meta kan een hoop schade aanrichten door op een essentiëel moment gebruikers toegang te weigeren.
Meta heeft in het verleden de presidentsverkiezingen beïnvloed, dus het zou best eens de organisatie van acties tegen Trump belemmeren kunnen.
Er is nu misschien nog ruimte en tijd om dingen te veranderen, en stoppen met Whatsapp is 1 stap.
Als u andere suggesties heeft, lees ik het graag.
Tja, je kan je afreageren op Whatsapp, maar die telefoon is bijna zeker óf een iPhone, óf een Android. In beide gevallen heb je geen Whatsapp nodig om continu bespioneerd te worden door respectievelijk Apple of Google, die ook hun data op aanvraag netjes afleveren bij de tientallen veiligheidsdiensten van de VS.
Het is niet alleen spioneren, er is ook het risico dat Whatsapp de dienst blokkeert bij mensen die hij niet leuk vindt.
Dan kost het organiseren van een actie tegen Trump weer meer moeite.
(ik sluit niet uit dat Apple of Google ook een telefoon blokkeren kan, maar Meta heeft in het verleden de presidentsverkiezingen beïnvloed)
Maar ik ben met u eens dat er meer aan de hand is dan Whatsapp.
We zijn voor besturingssystemen (Windows) en de cloud uitgeleverd aan de VS.
De eerste stap zou volgens mij moeten zijn dat gegevens weer in eigen land opgeslagen worden, en we een open source besturingssysteem gebruiken.
We redden het ook wel een tijdje zonder Whatsapp, dan sturen we gewoon weer een SMS.
Je kunt Whatsapp eenvoudig geen toegang geven tot je adresboek en locatie. Dan kun je nog prima berichten ontvangen en daarop reageren.
Erik,
Privacy betreft meer dan dat.
Whatsapp kan – in principe – ook zien:
– met wie je berichten uitwisselt
– wat de inhoud van de berichten is
– op wie je het vaakst reageert, en wie op jou reageert
– op wat voor soort berichten je reageert.
Voor zover ik weet is tot nu toe het beleid van Whatsapp dat het niet dergelijke dingen doet, maar als de regering van de VS opdracht geeft om gebruikers meer in de gaten te houden, zal Whatsapp vast daaraan voldoen.
Het is mij niet helemaal duidelijk wat je wilt van de school van je dochter. Is het de telefoon verbieden op school of de WhatsApp, of educatie geven over online privacy, of wat ? Heeft je dochter dan stiekem een burner phone om misschien haar drugs emperium te runnen ;)
De telefoon verbieden in de lessen zelf en goede educatie hierover geven, ook qua foto’s sturen of het rekruten via games, dat lijkt mijzelf een goed uitgangspunt.
Wat hier ook terecht gesteld wordt is dat whatsappen of signallen dé manier van sociale contacten onderhouden is voor kinderen. En hun digitale privacy boeit hen nog te weinig. Dus ouders moeten leeftijdgeschikt met educatie beginnen. En dat begint al jong zodat het meer in hun systeem komt wat veiligheid online betekent.
Maar het lijkt me zelf wel een fijn plan om eens met de school te gaan praten hoe zij de kinderen voorbereiden op de online wereld en wat hun telefoonprotocol hierin is, zoals mogen telefoons het klaslokaal in ed.