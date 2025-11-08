De burner phone van mijn dochter

COLUMN - Mijn dochter van 11 heeft een ‘burner phone‘. En dat had de school kunnen voorkomen.

Ik maak me zorgen over hoe afhankelijk we ons hebben gemaakt van aantoonbaar kwaadaardige bedrijven (zoals Facebook’s Meta) en hen echt zo’n beetje alles van ons laten weten.

Een manier waarop we dat doen, is door WhatsApp op onze telefoons te installeren. WhatsApp weet niet alleen wie je allemaal kent (en waar je contacten wonen, wat hun telefoonnummers zijn, etc.) maar ook wanneer je met wie contact hebt gehad. En of dat niet genoeg is combineren ze dat waarschijnlijk ook aan je surfgedrag, dat ze op talloze websites via geniepige plugins aan jou weten te koppelen. Dat mogen ze niet, maar dat heeft Meta in het verleden ook niet weerhouden de regels te overtreden.

Zonder veel overdrijven kun je WhatsApp als spyware klassificeren.

En natuurlijk is al deze kennis over jouw persoonlijke netwerk en gedrag ook gewoon benaderbaar voor (en waarschijk al lang en breed in het bezit van) Amerikaanse veiligheidsdiensten.

Er zijn prima alternatieven, zoals Signal Messenger, met aantoonbaar veel meer respect voor je privacy. Gelukkig maken steeds meer mensen gebruik van Signal en stappen steeds meer mensen af van WhatsApp.

En toch heeft mijn dochter dus een burner phone. Eentje waarop ze verder niets doet, waarop verder niets staat, behalve WhatsApp. Waarom? Nou, een aantal van haar vriendjes en vriendinnetjes zitten weliswaar op Signal, maar zonder uitzondering zitten ze op WhatsApp, en in een chatgroep van de klas waar ze logischerwijs niet buiten wil vallen. Niemand heeft hen ooit verteld dat het eigenlijk niet zo fris is allemaal, wellicht enkele dappere pogingen van mijn dochter uitgezonderd.

Volgens mij is het tijd dat we als (semi-)overheid gaan normeren. Om ergens mee te kunnen doen zou je nooit spyware op je telefoon moeten hoeven te installeren.

Het kan heel makkelijk zijn. Geef het goede voorbeeld. Draag uit dat het anders, beter, kan. En dat je daar als overheid, school, zorginstelling, bibliotheek, sportvereniging, of wat voor club ook, een rol in wil spelen. De meeste mensen zijn gelukkig best ontvankelijk voor goed advies vanuit dit soort organisaties!

Als we niet veranderen dan moeten we ook niet opkijken dat Amerika ons in de tang heeft en houdt. Het is tijd om voor vrijheid en onafhankelijkheid te kiezen. Dan hoeft mijn dochter, die daar ook voor wil kiezen, geen ‘burner phone’ te gebruiken als ze niet buitengesloten wil worden.

Geschreven door Joep Bos-Coenraad