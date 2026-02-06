Closing Time | The Soggy Bottom Boys

O Brother, Where Art Thou?

26 jaar geleden kwam deze geweldige film uit die zich afspeelt in het landelijke Mississippi in de zomer van 1937. De film volgt drie ontsnapte gevangenen die op zoek zijn naar een verborgen schat, en hun ontmoetingen met tal van uiteenlopende mensen. Het verhaal is een moderne satire die losjes gebaseerd is op Homerus epische Griekse gedicht De Odyssee.

And for all you woke, liberal, treehuggin hippies, just sit back and click them play button.

Man of Constant Sorrow.

Down to the River to Pray.