Closing Time | Senegal Fast Food

It’s midnight in Tokyo, it’s five o’clock in Mali

What time is it in paradise

Amadou & Mariam bezingen samen met Manu Chao de invloed van de westerse cultuur (fastfood) en de ongelijke kansen die migranten hebben in het zogenaamde vrije verkeer tussen het mondiale Noorden en de zuidelijke helft van de wereldbol.

Wij die ons land verlaten,

de kinderen van ons vaderland, mogen ons niet vergeten.

Wij die in deze situatie verkeren,

in een situatie die niemand van ons kan benoemen.

Wij die in verre landen zijn,

Hier de originele Franstalige tekst. En hier een Engelstalige vertaling.