Closing Time | Rainbow in the Dark

Er zijn een hoop mensen die in kunstmatige intelligentie een bedreiging zien, het einde van banen of menselijke kunsten. Wat dat laaste betreft denk ik dat AI mensen vooral uitdaagt om creatief te blijven ipv commerciële meuk te maken.
Laten we wel zijn: als AI aangenamer muziek weet te produceren dan menige menselijke artiest, wat zegt dat dan over de huidige staat van de menselijke creativiteit?
Kunstmatige intelligentie houdt ons creatief scherp.
Niks. Dit is namelijk precies waar AI goed in is: deuntjes produceren waar niets in zit waar je je aan zou kunnen storen. Terwijl creatieve artiesten juist de grens van de aangename opzoeken, om daar tegenaan te schuren of er een beetje overheen te gaan. Om iets te maken waar je (in het beste geval) van opkijkt en even aan moet wennen, maar dat uiteindelijk meer blijkt te zijn dan alleen maar aangenaam.