Closing Time | Marimba Spiritual

De Japanse componist Minoru Miki (1930 – 2011) werd voor het eerst uitgevoerd in het Amsterdamse Concertgebouw door marimbaspeelster Keiko Abe en de Slagwerkgroep Amsterdam (1965 – 1972).

Keiko Abe vroeg eind 1983 aan Minuro Miki nieuw werk te maken voor haar optreden met Slagwerkgroep Amsterdam. Rond Kerst 1983 vatte Minuro Miki het idee met dit werk zijn woede uit te drukken over de destijds desastreuze hongersnood in Afrika.

‘Marimba Spiritual’ bestaat uit delen. Het eerste langzame deel is een requiem, een muzikale condoleance voor de slachtoffers van de hongersnood. Het tweede, snelle deel mogen we horen als een levendige wederopstanding.

Omdat we blijven hopen op betere tijden, dat deel vandaag in deze Closing Time. Uitvoerenden zijn Adélaïde Ferrière die samen met haar collega’s Rodolphe Théry en Emmanuel Jacquet slagwerkgroep Trio Xenakis vormen, bijgestaan door Othman Louati.