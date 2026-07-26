Closing Time | Eels with Strings

Volendam heeft de palingsound, LA heeft Eels. Tot mijn verbazing is de band van Mark Oliver Everett, alias E, nog maar een keertje langsgekomen in Closing Time en toen niet eens met een eigen nummer. En de video op die pagina is inmiddels verdwenen. Hoog tijd om daar wat aan te doen. Maar welk nummer? Ik overwoog I Like Birds, als ode aan de familie pimpelmezen die mijn balkon heeft uitgekozen als hun favoriete hangplek. En Susan’s House, de sfeerschets van de wijk van LA waar E woonde in de jaren ’90. Het was geen Volendam. Novocaine For The Soul, die andere klassieker van hun eerste plaat, had ook gekund.

Maar het werd dus dit nummer, uit de tournee van Eels met een strijkkwartet van zo’n 20 jaar geleden. Omdat het zo ontzettend goed was. Voor wie meer wil: de registratie van het concert in New York, die op dvd is uitgebracht als Live at Town Hall, staat in zijn geheel op Vimeo.