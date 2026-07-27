Closing Time | Funky Groove Vortex voor 8 basklarinetten

Na acht contrabassen en acht trombones vroeg deze reageerder zich af: “benieuwd wat het volgende achttal wordt in Closing Time”.

Niet zo’n heel lastige uitdaging, want het octet (een uit acht muzikanten bestaande groep) is geen zeldzame uitzondering. Zo hadden we hier al eens acht cello’s.

Nu wordt onder een octet meestal een groep met acht verschillende instrumenten verstaan. Stravinsky’s ‘Octet voor blaasinstrumenten’ is geschreven voor 2 trompetten, 2 trombones, 1 dwarsfluit, 1 klarinet en 2 fagotten. Beethoven’s Blaasoctet in E-majeur telt 2 hobo’s , 2 klarinetten, 2 fagotten wen 2 hoorns en Schubert’s ‘Octet in F’ heeft een bezetting van 2 twee violen, altviool, cello, contrabas, fagot, hoorn en klarinet.

Wij waren echter op zoek naar achttallen van één enkel instrument. Ook dat is snel gevonden. We kennen in Nederland bijvoorbeeld ook een Saxofoon Octet en een strijkoctet.

Nu zochten we niet zomaar achttallen van één enkel instrument, maar dat instrument moest ook nog van de lage categorie zijn. Het was even zoeken maar in de Closing Time van vanavond presenteren wij u, voor 8 basklarinetten: Funky Groove Vortex, van Jonathan Russell.