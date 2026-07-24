India heeft te veel hoger opgeleiden

Afgelopen maandag was er in New Delhi een massale studentendemonstratie bij de opening van het Indiase parlement. Aanleiding: bij een toelatingsexamen voor de opleiding geneeskunde waren de opgaven gelekt waarna het examen ongeldig werd verklaard. Ondanks pogingen van veiligheidstroepen om met traangas en wapenstokken tienduizenden mensen uiteen te drijven marcheerden de studenten naar het parlement waar ze het ontslag van de minister van Onderwijs eisten. Het was een van de grootste protesten tegen de regering van premier Narendra Modi in jaren. De parlementaire werkzaamheden zijn gisteren voor de vierde opeenvolgende dag verstoord door protesten van de oppositie. Op de achtergrond speelt een enorme werkloosheid onder de hoger opgeleide jongeren.

Een recent, veel geciteerd onderzoek van de Azim Premji Universiteit toonde aan dat 40 procent van de jongeren onder de 25 jaar werkloos is, ondanks dat veel meer jongeren werden toegelaten tot het hoger onderwijs. ‘Studenten worstelen met een onder druk staand onderwijssysteem dat hen volgens velen eerder afschrikt dan ondersteunt,’ schrijft de New York Times. ‘Ze studeren jarenlang voor toelatingsexamens, streven naar maatschappelijke vooruitgang en financiële zekerheid. Maar steeds vaker merken afgestudeerden dat er veel minder geschikte banen beschikbaar zijn. Volgens het Indiase Nationale Bureau voor Misdaadregistratie pleegden meer dan 14.400 studenten in 2024 zelfmoord. Het bureau meldde dat het aantal zelfmoorden onder studenten sneller toeneemt dan onder de algemene bevolking.’ Veel afgestudeerden moeten genoegen nemen met een baan onder hun niveau. Een van de demonstranten vindt dat het grootste probleem: “De kosten van kwalitatief goed onderwijs in India zijn hoog, dus een goedbetaalde baan is een gerechtvaardigde verwachting”. Dus wanneer mensen langer werken voor een lager salaris, of banen aannemen die onder hun kwalificaties liggen, voegde ze eraan toe, “dan neemt de frustratie toe.”

Spreekbuis van het ongenoegen van de studenten is de Cockroach Janta Party (CJP). De ‘Kakkerlakken Volkspartij’ is een Indiase satirische politieke jongerenbeweging, opgericht op 16 mei 2026 door Abhijeet Dipke, een strategisch adviseur op het gebied van politieke communicatie. De naam verwijst naar een omstreden uitspraak van de hoogste Indiase rechter, Surya Kant, die werklozen die in de sociale media de regering aanvielen vergeleek met kakkerlakken en parasieten. De website van de partij ging live onder de slogan “Stem van de Luie & Werkloze”, en beschreef zichzelf als een “platform voor alle ‘kakkerlakken’ die er zijn”. De nep-toelatingscriteria vermeldden eisen zoals werkloos zijn, lui zijn, chronisch online zijn en professioneel kunnen schelden. Inmiddels is de CJP als aanvoerder van de recente demonstraties een geduchte, serieuze uitdager voor de Bharatiya Janata Party (BJP) van premier Narendra Modi.

In een voor hem uitzonderlijke geste zou Modi na het politieoptreden van maandag gezegd hebben dat de veiligheid van de studenten voor hem prioriteit heeft. Dat geldt kennelijk niet voor de politie, die hard blijft optreden tegen aanvankelijk vreedzame demonstranten die zich vanwege het geweld van de politie nu ook tegen agenten keren. De luitenant-gouverneur van Delhi, Taranjit Sandhu, heeft de bevoegdheid van de politie van Delhi om preventief hechtenis te nemen op grond van de strenge Nationale Veiligheidswet (NSA) verlengd tot 18 oktober. Een video ging deze week viral met een politiechauffeur die de protesterende studenten waarschuwt dat ze betrokken zouden raken bij verzonnen drugszaken en de rest van hun leven in de gevangenis zouden moeten doorbrengen als ze zouden deelnemen aan verdere protesten.

De druk op Modi en zijn Hindoe-nationalistische partij neemt toe door de aanhoudende studentenprotesten en de groei van de CJP. Zijn tot nu toe belangrijkste rivaal, de Congress Party van Rahul Gandhi heeft ook een eigen lijst van eisen ingediend als steun voor de studenten. Bekende acteurs en sportlieden hebben zich solidair verklaard met de studenten. Ook in andere delen van de samenleving is er onvrede over de BJP-regering. Het verzet van boeren tegen landonteigening voor een defensie- en lucht- en ruimtevaartpark in Bangalore is nog steeds niet gebroken. Boerinnen sloegen onlangs landmeters met bezems van hun land, sommige bedolven onder de modder, andere met verbrijzelde voorruiten. De politie heeft zware aanklachten ingediend, waaronder poging tot moord.