Closing Time | Bach voor 8 trombones

We hadden hier eerder een barokachtig klinkend werkje voor acht contrabassen. Gecomponeerd in 1978 door Bertold Hummel.

Wie aan barok denkt, denkt al gauw aan Bach. Die heeft nooit muziek voor acht contrabassen gecomponeerd. Ook niet voor enig ander instrument dat met acht stuks tegelijk Bach’s composities ten uitvoer brachten.

Wel had heer Bach een aantal motetten geschreven waarvan een deel bestemd was voor achtstemmig dubbelkoor. Bijvoorbeeld Singet dem Herrn ein neues Lied. Maar achtststemmig wil alleen maar zeggen dat de vier zangstemmen in een gemengd koor (Sopraan, alt, tenor en bas) met twee groepen aanwezig zijn, daarmee een dubbelkoor vormend. Het totaal aantal vocalisten hangt af van hoeveel leden het koor telt. Luister en kijk mee met de partituur.

Maar dat allemaal terzijde. De acht contrabassen knorden en bromden in de lage registers. De hoge noten klonken als een afgeknepen geschuur. Een instrument waar dat ook al gauw het geval kan zijn is de trombone.

En jawel, als die met acht stuks aan Bach beginnen klinkt dat in de verste verte niet als een orgel, het instrument waarvoor Bach zijn Passacaglia in C Mineur (vermoedelijk ergens tussen 1706 and 1713 geschreven) oorspronkelijk heeft geschreven.

Een kwestie van smaak of je liever de orgeluitvoering hoort of de versie voor acht trombones meer waardeert. Ik ga voor de trombones.