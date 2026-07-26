Peter Pannekoek trapt de laatste Zomergasten af

OPROEP - Vanavond gaat voor de laatste keer VPRO’s Zomergasten van start. Van 26 juli tot en met 30 augustus gaan op de zondagavonden zes gasten hun favoriete tv-, online-, en filmfragmenten toelichten.

We doen dit jaar geen uitgebreide voorbeschouwingen, maar kijken vooral uit naar uw reacties op de uitzending. We gaan er weer voor zitten en gaan zien wat de uitzending met Peter Pannekoek ons zal brengen. Het kan een levendige uitzending worden want Pannekoek is meestal een enthousiast verteller en hij belooft “een energieke avond met veel humor”.

Kijk met ons mee, vanavond 20.20 uur, op NPO 2 en via de livestream op npostart.nl. Morgen volgt de Sargasso-recensie van Karin van der Stoop.