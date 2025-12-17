Closing Time | Jethro Tull – Skating Away

We zijn aanbeland bij een oude favoriet in mijn collectie; Jethro Tull. Ik had Locomotive Breath willen posten, maar Prediker is me een dikke 10 jaar terug al voor geweest. Zelf had ik een paar jaar later in een serie over drugs in de muziek ook al Songs From the Wood geplaatst, waarin ik dit nummer ook noem. Dan is dat de logische keus van de cd Original Masters.

Overigens begint de muziek pas na een halve minuut, waarin je zit te luisteren naar een neuriënde koffie- of theedrinker – waarschijnlijk thee, een van de belangrijkste zaken in het leven van een Brit. Grappige anekdote: In Gogglebox vorige week (of die daarvoor) zat een fragment waarin de tv-kijkers naar de quiz 1% Club zitten te kijken, en de vraag was wat de Britse Tea & Infusion Association (die bestaat dus echt 😂) aanraadt hoe de thee het beste te zetten is; eerst thee, eerst water, dan melk of andersom enzovoort…de discussies die dat onder de kijkers opleverde zijn vrij hilarisch. Die volgorde boeit natuurlijk geen reet, bag in, bag out, persoonlijk laat ik het theezakje er altijd gewoon in zitten en wissel ik met en zonder melk zoveel mogelijk af, want anders groei ik dicht. Maar dat even off topic.

Ik koos voor deze clip omdat de meeste andere alleen maar stilstaand beeld tonen. Toch prettiger om naar bewegende beelden te kijken, best mooie beelden ook in dit geval. Enjoy.