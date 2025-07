Closing Time | George Kooymans

George Kooymans is dus overleden. Gesloopt door ALS.

Nu wil iedereen natuurlijk weer ‘Radar Love’ horen, maar daarmee wordt hij sterk tekort gedaan. Radar Love mag zeker wel representatief zijn voor een groot deel van het hardcore repertoire van de Golden Earring, maar vergeet niet waar het allemaal mee begon.

Kooymans was ook een meester in het meer commerciëlere, songfestivalwaardige repertoire. Denk aan het olijke Dong Dong Diki Diki Dong (1968) of de smartlap ‘Just a little bit of peace in my heart’ (1968 – 1969).

Dat laatste nummer heeft de band nog tot in 2015 gespeeld en George Kooymans zelf vertolkte het nog tot in 2018 samen met de ‘Vreemde Kostgangers’ (met Henny Vrienten en Boudewijn de Groot).

Als hommage aan een geweldige muzikant. Die ook het cliché niet uit de weg ging en daar prachtige dingen mee deed.

Dat hij die rust nu gevonden mag hebben.