Closing Time | Delamitri – Be My Downfall

Found it! Die cd van Alan Parsons bedoel ik, samen met Depeche Mode, Jethro Tull en Talking Heads, die dus allemaal niet op mijn lijst staan, nah, wat een omissie. Maar die lagen dus naast mijn gettoblaster, blijkbaar heb ik die…nee, echt niet, dat ding heb ik in geen jaren gebruikt, waarom zou ik, ik heb een paar goeie speakers met bass-woofer op mijn werkplek staan. Ik snap er nix van! Oh wacht, ik wil ‘m verkopen, waarschijnlijk had ik bedacht dat ik dan toch even een paar cd’tjes moet afluisteren om zeker te weten dat ’t kreng nog werkt. Heb ik nog niet gedaan dus. Eigenlijk moet ik dan ook de cassettespeler checken, ik heb nog wel ergens bandjes liggen…in de schuur denk ik…

’t Is wat, zo’n opruim-en-verkoop-actie. Meer werk dan je denkt, ik ren van hot naar her en terug, kom van alles tegen dat in de weg staat. Oh ja dat heb ik ook nog! What the hell is that? Wat moet ik in godsnaam met tig dozen vol dia’s van mijn babytijd tot pak ‘m beet 3 jaar oud..? En waar is de diaprojector? Het scherm en de standaard heb ik…ik dwaal weer af, sorry, ik zei al, mijn hoofd is nogal vol op het moment, net als mijn huis – vandaar de opruimactie.

Goed, waar was ik? Oh ja, bij de C van Cherry, en daarna komt de D van Delamitri (mazzel dat ik Depeche Mode op tijd heb gevonden want dat is de volgende).

En omdat ik echt elk nummer op Change Everything goed vind, pak ik gewoon het eerste nummer. En die is niet eens politiek geladen, nah…

Be My Downfall was een hitje in 1992 – misschien komt ie wel voorbij in The Best of Pop, dat nu in het dagelijkse slot van half 10 op Nederland 1 wordt uitgezonden. Dat verdient ie ook wel, of anders The First Rule of Love… Raar eigenlijk dat ik die hele Delamitri na die tijd nergens meer heb gehoord of gezien. Ik lees dat ze nog best actief zijn geweest, tot vorig jaar aan toe, toen ze samen met Simple Minds op tournee nota bene ook Nederland aangedaan hebben. Nix van gemerkt. Raar. Ik zou me meer met de muziek business bezig moeten houden, in deze krankzinnige politieke tijd, die me vooral op de kast jaagt. Dat zou mijn hoofd goed doen denk ik, en dan komen die kasten ook sneller leeg.

Eerst mijn cd-lijst updaten.