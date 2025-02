Closing Time | Cassilda’s Song

Volgens eigen zeggen maakt de Utrechtse band Rain Nation psychedelische hardrock, maar mij doet het vooral denken aan wat hardere grungebands uit de jaren negentig.

Cassilda’s Song is oorspronkelijk een lied waarmee de verhalenbundel The King in Yellow (1895) van Robert W. Chambers opent. Het lied zou onderdeel vormen van een gelijknamig toneelstuk (The King in Yellow, Eerste Bedrijf – Scene 2), waar in verscheidene van de verhalen naar wordt verwezen.

Het toneelstuk zou de mysteriën rond een onverschillige, boosaardige godheid ontsluiten. Het kijken zou de toeschouwers en zelfs lezers van het stuk dan ook krankzinnig achterlaten.

Chambers’ bundel heeft tot op de dag van vandaag invloed op de populaire cultuur. H.P. Lovecraft verwees graag naar thema’s in het werk. Het eerste seizoen van True Detective speelde met frasen en symbolen als The King in Yellow, het gele teken en het mythische Carcosa, en motieven als de worsteling met de absurditeit van het bestaan, en de daaruit volgende reacties: krankzinnigheid en decadentie.