Voorpagina

Klimaatmars

3 reacties
Foto: Klimaatmars Banner 26 oktober 2025
,

In Den Haag is de Klimaatmars van start gegaan met een programma met sprekers en Spinvis. Daarna volgt een 3 km lange tocht door Den Haag.
Om zo vlak voor de verkiezingen de politici er aan te herinneren dat het klimaat geen ondergeschoven kindje van de rekening mag zijn.

Voor wie er niet bij kan zijn: hier de livestream:

Hieronder kunt u uw berichten kwijt als deelnemer aan de mars en als toeschouwer langs de kant of bij de livestream

+4
Deel artikel

Reacties (3)

#1 P.J. Cokema

Livestream was helaas alleen van podiumprogramma.
Dan maar hopen op eerste ooggetuige verslagen

#1.1 P.J. Cokema - Reactie op #1

Enkele foto’s via klimaatmars.nl en Klimaatcrisis Coalitie. Foto credits: Fadel Dawod.
Klimaatmars 26 oktober Den Haag
-o-o-o-
Klimaatmars 26 oktober 2024
-o-o-o-
Klimaatmars

#2 P.J. Cokema

Eerste berichten hebben het over enkel duizenden mensen. Hier wat foto’s via regio15.nl

Update:
De NOS heeft het over tienduizenden mensen

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*

*