Zomergasten 2025 met Herman Koch

De VPRO sluit de Zomergastenserie van dit jaar af met schrijver Herman Koch.

Alweer een schrijver? Da’s dan de derde in deze 2025-editie. In de vorige uitzendingen hadden we al schrijver, columnist, programmamaker Özcan Akyol en schrijver, journalist Simon Kuper.

Bij de 200ste Zomergasten (vorig jaar, met acteur Pierre Bokma) maakten we al gewag van het feit dat schrijvers (auteurs) lijstaanvoerders zijn van de top-10 meest voorkomende beroepen in Zomergasten. Die positie is dit seizoen dus verstevigd.

Met Herman Koch, die de laatste jaren lijkt te schrijven of zijn leven er van af hangt. Excuses voor deze wat morbide formulering, maar sinds 2020 heeft Koch prostaatkanker onder de leden en sindsdien zijn er vijf romans van hem uitgekomen. En hij is nog hard aan het werk aan nieuwe boeken.

Griet op de Beeck zal vanavond wellicht vragen of er enig verband zit tussen zijn ziekte en zijn arbeidsdrift. Het zou zomaar kunnen: als een mens ineens niet meer zeker is van de uiterste houdbaarheidsdatum en nog barst van de ideeën, ja, dan ga je hard aan de slag. In een eerder interview lezen we dat het eigenlijk min of meer toevallig zo kwam:

Ik werd ziek aan het begin van de coronaperiode (…) Opeens had ik zeeën van tijd over en werd ik enorm productief met schrijven. Volgend jaar komt er nog een roman uit, en twee ideeën zijn vergevorderd (bron: Zin.nl, mei 2025)

Herman Koch was voor 2020 ook al behoorlijk productief. Behalve zes romans, schreef hij zeven verhalenbundels, kwamen er drie bundels uit met columns voor diverse media en werkte hij voor radio (het programma Borát) en televisie (het roemruchte Jiskefet).

Het enige wat er aan ontbreekt: een gedichtenbundel. Blijkbaar heeft dat er nooit ingezeten, ook al is hij ooit bevraagd door Adriaan van Dis (van 1990 tot 2002 presentator van Zomergasten en in 2012 zelf Zomergast) die hem gelegenheid gaf enige gedichten voor te dragen. (Jiskefet, seizoen 4, Aflevering 9, 28 februari 1994, De avond van het gala met Adriaan van Dis).

Koch’s dertigjarige carrière (gerekend vanaf zijn debuutroman ‘Red ons, Maria Montanelli’ in 1985) biedt genoeg stof om het eens te hebben over hoe Herman Koch werkt, waar hij zijn inspiratie vandaan haalt en hoe hij zijn vakmanschap als schrijver onderhoudt.

Als Griet op den Beeck toch gaat doorvragen over zijn prostaat dan zou ik, als ik Herman Koch was, zeggen: “Nou, leest u mijn boek ‘Ga je erover schrijven?’ eerst maar eens. Kunnen we nu naar het volgende fragment?”

Deze Zomergasten-editie was het debuut van Griet op den Beeck als Zomergastenpresentator. Zullen we haar volgend jaar weer in deze rol zien?

Eerst kijken naar VPRO Zomergasten met Herman Koch, vanavond 20.15 uur, op NPO 2 en via de livestream op npostart.nl. Deel hieronder met ons alles wat u kwijt wilt over Herman Koch en de uitzending van vanavond. Morgen mag u weer de recensie van Max Molovich verwachten.