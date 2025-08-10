Zomergasten 2025 met Eva Crutzen

“Zware, universele thema’s, zoals rouw, eenzaamheid en buiten de boot vallen, op een lichte manier vertellen”. Dat wordt vanavond de insteek van Eva Crutzen voor haar Zomergastenavond.

Eva Crutzen is cabaretière, zangeres, actrice en sinds vorig jaar ook regisseuse en producent. Bekend van televisieseries als Promenade, Klikbeet en Tropenjaren. Vorig haar verscheen de zesdelige televisieserie ‘Bodem’, door haarzelf geschreven, geproduceerd en geregisseerd.

Zware thema’s op een lichte manier vertellen. En wel hierom (uit interview met Anouk Kragtwijk voor het NRC, 12 februari 2020):

Ik heb een allergie voor sentimentaliteit. Dat wordt soms zo lelijk gedaan. Ik ben bang om pathetisch te worden. Dat mensen het idee krijgen dat ik mijn verdriet uitmelk.

Het gaat dan over ‘Opslaan als’, een van haar meest persoonlijke cabaretvoorstellingen over het fenomeen ‘herinneringen’.

Bleven herinneringen maar voor altijd scherp, mijmert Eva Crutzen (30) in café de School in Amsterdam. De stem van haar moeder, de geur van haar haar

Op jonge leeftijd (11 jaar) verloor Eva Crutzen haar moeder en 20 jaar later merkt ze dat herinneringen aan haar moeder vervagen. “Dat vind ik zo schrijnend, alsof ik haar voor een deel verlies”.

Toch is er geen houdbaarheidsdatum aan rouw, zegt ze in een interview bij Kunststof, naar aanleiding van over de serie ‘Bodem’, waarin het thema rouw centraal staat

Is er een houdbaarheidsdatum aan rouw? Ik denk het helaas niet. Ik denk dat rouw iets is dat er altijd is

Sinds de dood van haar moeder zijn rouw en vergankelijkheid een rode draad in haar werk. En dus gaat het vanavond “over angst, verlies en de dood recht in de ogen kijken”, lezen we bij de 4 redenen om te kijken naar Eva Crutzen in Zomergasten.

De andere drie redenen? Ze wil het hebben over “makers zien die vernieuwen, zich niets aantrekken van regels en haar inspireren”. De (zelf)liefde komt in vele vormen voorbij en het gaat ook een muzikale avond worden.

Eva Crutzen hoopt op “een zo oprecht en kwetsbaar mogelijk gesprek met Griet op de Beeck”. Zal je zien dat als Griet op de Beeck het op enig moment wat moeilijk krijgt met herinneringen of verdriet, dan ineens Uma in beeld komt.

Uma? Ja, Uma, de hond van Griet op de Beeck, “is nu het kostbaarste in mijn bestaan. Dat de liefde voor een hond zo groot kan zijn, had ik nooit kunnen voorzien”. (bron: Houd Moed). In haar boek ‘Het wordt beter’ noemt ze Uma, ‘zonder wie ik er nu niet meer was geweest’.

Door haar hond zag ze weer wat zin in het leven op een moment dat ze in een erg diepe put zat. Het verhaal gaat dat de hond haar leven heeft gered. Uma gaat nu mee op pad als Griet op de Beeck ergens in het land lezingen geeft, boeken signeert of Zomergasten presenteert.

“Ook een hondenleven is helaas is niet eeuwig”, hield Esther Goedegebuure haar voor (interview in Margriet). Dat beseft Griet op de Beeck heel goed, maar “toch zal het ’t altijd waard zijn geweest, ook als het morgen gebeurt. Ook omdat ik zal kunnen zeggen dat ik haar een fantastisch leven heb gegeven”.

Mocht het zover komen, kan Op de Beeck rouwen zoals Isabel (gespeeld door Eva Crutzen in ‘Opslaan als’) haar overleden hondjes een plaats heeft gegeven.

Kijkt u mee vanavond? VPRO Zomergasten met Eva Crutzen, 20.15 uur op NPO 2 en via de livestream op npostart.nl.. Morgen mag u weer de recensie van Max Molovich verwachten en uw indrukken van de uitzending zien we vanavond graag hier onder in de reacties tegemoet.