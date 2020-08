Zomergasten 2020 met Nazmiye Oral

© VPRO Zomergasten 2020 Nazmiye Oral

Ik ben iedereen beu, vooral mezelf. Telkens weer hetzelfde liedje. De woorden zijn anders, maar het is toch dezelfde tune. Een kapotte plaat, dat is het! Er zit een kapotte plaat in mij.

Ik heb het nu wel gehad met Netflix en YouTube-filmpjes, het me, myself and I.

Zal, afgaand op deze twee uitspraken van Nazmiye Oral, Janine Abbring ook vanavond er een zware dobber aan krijgen iets uit de privésoep van haar gast te lepelen? Nee, we vermoeden dat wat Abbring bij Inez Weski niet lukte, bij Nazmiye Oral geen probleem zal zijn.

Abbring hoeft er waarschijnlijk erg weinig moeite voor te doen, want het werk van Nazmiye Oral is grotendeels nauw verbonden met haar eigen leven. In al haar veelzijdigheid speelt de relatie tussen haarzelf en ‘de ander’ een stevige rode draad.



Veelzijdig? Ja, ze maakte en maakt geschreven columns voor De Volkskrant (2003 – 2012), de Gelderlander (sinds april dit jaar) en gesproken columns voor de Nieuwe Maan.

Ze schreef ook de roman ‘Zehra’ (2011). Over een kind dat in haar eentje rondzwerft in een Turks dorp (Oral is als 6-jarige in haar eentje naar Turkije gestuurd) en uiteindelijk een adoptiemoeder treft. Niet geheel toevallig heet die vrouw Havva (de naam van Orals moeder) en is ze weduwe. Orals vader overleed op 47-jarige leeftijd, een jaar nadat Oral het ouderlijk huis verliet en een pad ging bewandelen dat niet zo naar de zin van haar ouders was.

Vanaf 2015 tot nog vorig jaar heeft ze met haar moeder op de planken gestaan om in de voorstelling Niet meer zonder jou de relatie met haarmoeder en de worsteling met haar Turks-islamitische achtergrond uit te diepen. Ze heeft dat stuk ook opgevoerd in het flatje van haar moeder, verfilmd door Mijke de Jong en in 2018 op telvisie te zien geweest. Tip: kijk er hier nog eens naar.

Nazmiye Oral is een gelauwerde actrice, te zien geweest een theaterstukken en televisieseries. Momenteel acteert ze in het de komische dramaserieprogramma Koppensnellers en het satirische programma Nieuw Zeer.

De voorstellingen met haar moeder zijn zinder meer een hoogtepunt in haar carrière, maar andere highlights zijn haar aandeel in de Gesluierde monologen (ze schreef de slotmonoloog) en haar interviews met Pim Fortuyn (kijken) en Theo van Gogh (ook kijken).

Nazmiyue Oral laat in veel van haar werk ook veel van haarzelf zien en in interviews geeft ze veel pirvé weg. Hoe ver zal ze daar vanavond in gaan? In dit interview is ze openhartig over wat er in haar tas zit, wat er in haar koelkast ligt, wat ze een zwak en een sterk punt van haarzelf vindt, maar wat haar grootste angst is? Dat wil ze niet zeggen.

Ze heeft zich in ieder geval goed voorbereid op het gesprek. Twee keer eerder is ze voor Zomergasten gevraagd, maar toen vind ze zich er niet klaar voor. Nu wel vindt ze zich er nu wel (“Ik heb de rijpheid, het gewicht om het te gaan doen”) en heeft ze zich er grondig op voorbereid (bron).

We gaan het zien. Vanavond 20.15 uur op NPO 2 en via de livestream op NPO Start. En natuurlijk zien we uw reacties op de uitzending hieronder graag tegemoet.

Morgen is Sargasso´s recensie weer van onze vaste recensent, de eminente Max Molovich.

De twee geciteerde uitspraken waar we dit artikel mee begonnen komen uit interviews uit 2018 en april 2020.