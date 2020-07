Recensie Zomergasten | Inez Weski

© VPRO schermafbeelding Zomergasten met Inez Weski

RECENSIE - Op uitnodiging van Sargasso bespreekt filosoof en jurist Marc Schuilenburg, docent aan de afdeling Strafrecht en Criminologie van de Vrije Universiteit te Amsterdam, de Zomergastenuitzending met Inez Weski.

Inez Weski is geboren in Rotterdam en noemt zichzelf een ‘controlfreak’. Ze is sinds 1978 strafrechtadvocaat en is de raadsvrouw van Ridouan Taghi. In het persbericht van de VPRO vertelde Weski dat ze fragmenten zou vertonen uit de sciencefiction klassieker 2001: A Space Oddysey van Stanley Kubrick en The Fantastic Mr. Fox van Wes Anderson. Ook zou ze ingaan op de behoefte aan wraak en het straffen van de ander.

Dat zijn interessante films en thema’s en toch zag ik tegen de uitzending op. Ik heb de fascinatie in de media voor advocaten nooit goed begrepen. Met Bénédicte Ficq, Richard Korver, Bram Moszkowicz, Geert Jan Knoops, Gerard Spong en Peter Plasman behoort Weski tot de categorie bekende Nederlanders. Met vaste regelmaat schuiven deze advocaten aan in talkshows om hun mening over alles te geven. Ik snap dat hun populariteit te maken heeft met onze fascinatie voor misdaad, geweld en bad guys. Maar, zo redenerend, zou je ook kunnen stellen dat artsen en geneeskundigen wel wat vaker in het Hilversumse Mediapark aan bod mogen komen. We maken ons ook enorm druk over onze gezondheid. Maar er is een coronapandemie voor nodig om op televisie verstandige woorden te horen van wetenschappers als virologe Marion Koopmans.

Weski trapte de avond af met The Fantastic Mr. Fox, een stop-motion film, gebaseerd op een kinderverhaal van Ronald Dahl, over een vos die niet meer ondergronds wil leven. Weski herkent in de hoofdpersoon de menselijke aard van steeds vooruit willen, de grote drang voorwaarts. Tegelijk maakt de film ons erop attent dat de vos een medebewoner is van onze planeet. Helaas maken we van dieren, zo zegt Weski, objecten en behandelen we hen zelden goed. Ook mensen zien we vaak als wegwerpproducten. Dat blijkt uit de documentaire Dawson City van Bill Morrison. Aan de hand van zwartwit beelden van de Noordwest-Canadese goudstad Dawson City vertelt Weski hoe deze stad kon floreren over de ruggen van de verdreven Indiaanse bevolking.

Vroeg op de avond wordt duidelijk dat Weski weinig kwijt wil over haar leven. Na veel aandringen vertelt ze dat ze thuis vijf katten heeft en een groot liefhebber is van Russische literatuur. Ze vindt dat ze een buitenbeentje is en ook iemand die nogal breedsprakig is. Maar ze wil niet zeggen wat haar ouders voor werk deden. Ze wil ook niet vertellen welke verhalen ze voorleest aan haar drie kleinkinderen. Hoe Janine Abbring ook aandringt, Weski houdt haar persoonlijke leven op slot. We moeten dus kijken naar de fragmenten zonder persoonlijke informatie hierover. Dit hoeft geen probleem te zijn, maar voor mij schuilt de aantrekkingskracht van Zomergasten juist in de mix van het persoonlijke verhaal en de beelden die de hoofdpersoon heeft uitgekozen.

Als een rode draad door de uitzending loopt het thema ‘groepsdynamiek’. Weski spreekt over de gevaren van massahysterie en laat aan de hand van beelden van Mussolini zien waarom personen zich graag achter leiders willen scharen. De rauwe film This is England gaat over Shaun, een 12-jarige jongen, die bij een groep skinheads wil horen die wordt aangevoerd door de racist Combo. Indringende beelden, maar het is duidelijk dat Abbring worstelt met haar gast. Ze moet veel moeite doen om het allemaal een beetje begrijpelijk te houden. Zo heeft Weski de neiging om van de hak op de tak te springen. In haar uitleg van This is England gaat het binnen een paar minuten over globalisering, desinformatie, de handel in angst, en de risico’s van algoritmen.

Halverwege de uitzending komen de doelen van de gevangenisstraf aan bod. Weski stelt terechte vraagtekens bij het feit dat vergelding het belangrijkste strafdoel is geworden. ‘Is er nog een eerlijk proces mogelijk?’, vraagt ze zich retorisch af. Weski waarschuwt voor politici die onjuiste informatie geven over het nut van straffen en ze is teleurgesteld over het afkalvende draagvlak voor resocialisatie. Helaas vraagt Abbring hierop niet door. Zo weten we al jaren dat ons land objectief steeds veiliger wordt – thuis, op straat, onder alle bevolkingsgroepen, overal. Maar veel mensen vinden die lijstjes met dalende criminaliteitscijfers helemaal niet belangrijk. Hoe komt het toch dat emoties steeds vaker ons boven het hoofd lijken te groeien als het gaat om criminaliteit en straffen?

Aan de hand van een prachtig fragment uit 2001: A Space Oddysey van regisseur Stanley Kubrick komen algoritmen en de controlerende overheid ter sprake. Mij is altijd bijgebleven dat de boordcomputer HAL-9000 begint door te draaien wanneer zijn opponent David Poole een verkeerde zet doet in het schaakspel dat ze met z’n tweeën spelen. De eerste zetten in het spel komen namelijk overeen met de beroemde partij van de spelers Roesch en Schlage uit 1910. Op een gegeven moment doet Poole een slordige zet, waarop HAL-9000 zegt: ‘I can’t let you do that, Dave.’ Hierop neemt HAL-9000 de controle van het ruimteschip over en blijkt nogal onbetrouwbaar te zijn. In navolging van Kubrick waarschuwt Weski voor het gevaar dat publieke taken en beslissingen steeds meer worden gedelegeerd aan algoritmische beslismodellen. Als te veel publieke taken worden gedelegeerd aan de computer, wordt de overheid onzichtbaar – met alle gevaren van dien.

Het gesprek tussen Weski en Abbring schuurt voortdurend. In de tocht langs recht en rede klinken veel waarschuwingen, van ‘don’t follow leaders’ tot ‘wantrouw de overheid’. Weski wil ook hoop bieden en toont een fragment waarin een kleine jongen zich juist niet identificeert met de meerderheid van de groep. Hoop klinkt ook door in het nummer The Chain van Fleetwood Mac uit de film Guardians of the Galaxy. Er is altijd hoop op beter, zo besluit Weski de avond, zelfs als alles er hopeloos uitziet.

Weski is een boeiende spreker en heeft sterke fragmenten uitgekozen. Maar van de persoonlijke ervaringen die hebben geleid tot haar wereldbeeld, komen we weinig te weten. Dat maakt de uitzending voor de kijker soms lastig. Zo zou ik graag willen horen waar haar opvattingen over onrecht vandaan komen. De documentaire over beeldhouwer Ossip Zadkine had hiervoor een mooi opstap kunnen zijn. Weski spreekt vol passie over zijn beroemde beeld in Rotterdam: De verwoeste stad. Zadkine, een vluchteling uit Wit-Rusland, blijkt ook familie te zijn van Weski. Maar privacy is een te belangrijk onderwerp voor Weski, over haar familiegeschiedenis wil ze verder niets vertellen. De boodschap van Weski is duidelijk, de emoties daarachter niet.