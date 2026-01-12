Return of the Gods | Ancient Aliens Documentary with Erich Von Daniken

NIEUWS - Het was me bijna ontgaan! Maar er is ons weer een vrije denker ontvallen. Erich von Dänicken is op 90-jarige leeftijd overleden.

Waren de Goden Kosmonauten? Elke nerd en sciencefiction-fan kan zich vinden in de fantastische theorieën die Von Dänicken bijna 50 jaar lang over ons heeft uitgestrooid. Tuurlijk, pseudowetenschap, er zijn nergens bewijzen te vinden dat er in de oudheid contact is geweest tussen mensen en buitenaardse wezens. Maar helemaal uitsluiten kun je het ook niet.

Als rechtgeaard Trekkie maak ik al gauw de connectie met de wereld van Star Trek. Gene Roddenberry, ook al zo’n vrije denker, heeft voor zijn universum de Prime Directive bedacht; als je in de kosmos nieuwe werelden en culturen ontdekt, mag je die niet direct beïnvloeden. Maar iedereen snapt dat dat natuurlijk soms toch gebeurt, en áls het dan gebeurt, moet je goed je sporen uitwissen. Dus. Gebrek aan bewijs verklaard. 😊