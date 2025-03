Nou ja, helemaal prima… Hij vindt het vervelend dat ze daardoor media-aandacht krijgen. Maar anders…

PVV-Statenlid Ronald van Tiggelen bewijst dat hij een empathieloze klootzak is door bewust het risico te nemen iemand aan te rijden door door een spandoek te rijden. Ik hoop dat het OM meekijkt, want volgens mij is dit gewoon een strafbaar feit.

Wel winst: wegens een mogelijk nieuwe demo kwam hij bij de laatste vergadering met de bus.