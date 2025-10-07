Voorpagina

Nu al een update van het overzicht van kieswijzers

Ons overzicht van kieswijzers is nog maar net een dag oud en we hebben al een update. Nu toegevoegd: Stem op een vrouw, de cannabis stemwijzer, Smartvote, waarom kies jij en de kieswijzer wandelen en lopen.

#1 Jos van Dijk

Bracheorganisatie Holland Solar heeft de standpunten van partijen inzake zonne-energie op een rij gezet.

