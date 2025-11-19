Closing Time | Rema ☆ Ginger Me

Afrobeats is moderne Nigeriaanse en Ghanese popmuziek die gebruik maakt van lokale stijlen zoals highlife of fuji, enkele kenmerkende polyritmische drumpatronen en vaak ook andere zwarte muziekstijlen zoals hiphop, R&B en dancehall.

Het genre heeft de afgelopen jaren dansvloeren, afspeellijsten, radio, muziekfestivals en arena’s over de hele wereld een boost gegeven en Rema is er een synoniem voor geworden.

© Divulgação

Divine Ikubor (geboren op 1 mei 2000), professioneel bekend als Rema , is een Nigeriaanse singer-songwriter en rapper, en begon op 19 jarige leeftijd met zijn carrière en was al snel op iedere Lagos dansvloer te horen, dé culturele stad in Nigeria.

Rema zingt voornamelijk in Engels, en mixed deze met Yoruba en soms andere oorspronkijke talen uit Nigeria zoals Edo.

Let ook op de pre koloniale, Nigeriaanse, Ghanese haarstijlen want Afrobeats omvat meer dan muziek, het introduceert de wereld naar een prachtige oude Nigeriaanse en Ghanese cultuur. ©NBraid

DJ Gajes neemt jullie de komende weken dansend mee naar deze oude culturen, vertelt wat over de talen, de haarstijlen etc.

Maar voor nu, zet de kachel lager want deze muziek gaat je huis en lichaam verwarmen.

Hieronder een akoestische versie, gespeeld door The Shirtless Brothers van de Rainbow Fingers Academy

Oya, make we dance and enjoy!