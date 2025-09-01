Quote du Jour | Ihattaren

QUOTE - Normaal gesproken doen we niet zo veel met voetbal op deze site, maar deze quote van de voetballer Mohammed Ihattaren is wel interessant. Hij speelt momenteel bij Fortuna Sittard, en koos onlangs voor het Marokkaanse in plaats van het Nederlandse nationale elftal. Hij zegt daarover:
“Ik heb fouten gemaakt. Zoveel fouten. Maar het is jammer hoe je erop afgestraft wordt. Het is topsport natuurlijk, maar je kunt ook echt overdrijven. Als je het goed doet, dan ben je een Nederlander. Als je het slecht doet, dan ben je een Marokkaan. Als ik word aangehouden, ben ik een 20-jarige Utrechter met een Marokkaanse afkomst. Als ik weer scoor, vragen ze waarom ik niet voor het Nederlands elftal kies.”
Op websites en diverse sociale media zie ik veel mensen piswoest reageren. Maar de beste jongen heeft toch echt een punt.
Reacties (2)
Ik moet denken aan rechtse brulboei Derksen, die regelmatig riep dat voetballers met een migratie-achtergrond ‘dankbaar moeten zijn, omdat ze hier zo goed zijn opgevangen’. En die tegelijkertijd de in België opgegroeide Max Verstappen en Mathieu van der Poel kritiekloos omarmde als Nederlandse sporthelden.
(Ik denk overigens dat eerste generatie migranten inderdaad vaak die onderdanige houding aannemen die Derksen verwacht. Maar volgende generaties zetten zich daar, begrijpelijk en terecht, tegen af. Dat is wat er steekt bij racisten: mensen met een migratie-achtergrond die succes hebben dan dan ook nog eens net zo’n grote bek opzetten als die Derksen. Want ze moeten wel hun plaats kennen…)
De eeuwige migrant, die dankbaar moet blijven omdat zijn voorouders een ‘kans’ kregen in Nederland (lees: werden uitgebuit)