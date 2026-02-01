Kunst op Zondag Rotterdam🎈House of Banksy

23 januari tot 10 mei 2026 Rotterdam Las Palmas House of Banksy

There’s nothing more dangerous than someone who wants to make the world a better place.

Banksy

©Banksy_Las Palmas_House of Banksy_fair use

Wie is Banksy ?

Goede vraag, waarop geen eenduidig antwoord is. Is Banksy een man, vrouw of een collectief ? Niemand weet het en hoewel de namen Robin Gunningham, Robbie Banks én Robert del Naja (Massive Attack) herhaaldelijk vallen, valt ook met regelmaat de naam Lucy McKenzie uit Schotland. En dan is er ook het gerucht dat Banksy een collectief zou zijn aangevoerd door een blonde vrouw…

Conclusie, niemand weet het en uit respect voor Banksy’s anonimiteit zal Banksy verder genderneutraal benoemd worden in dit artikel.

Werk en werkmethode van Banksy.

Dé vraag is dan ook, hoe krijgt Banksy dit ongezien voor elkaar ? Na vele theorieën gelezen te hebben lijkt deze de meest waarschijnlijke. Banksy werkt met stencils, dat deel is zeker. Banksy maakt een ontwerp op de computer, verdeelt het dan in wit, grijs, zwart en kleur tonen en voor iedere toon is een stencil. Een ontwerp heeft dus meerdere stencils nodig. Stencils werken snel en met een eenvoudig ontwerp is men in 1 minuut alweer klaar. Ontwerpen die meerdere stencils bevatten kan men in 10 á 20 minuten zetten.

©Banksy_ Las Palmas_House of Banksy_fair use

Er zijn vele theorieën dat Banksy deze ontwerpen in de nacht zet, maar waarschijnlijker is dat Banksy ook overdag werkt met een crew, in het volle zicht van het nietsvermoedend publiek. Hoe vaak lopen wij niet op straat en zien gemeentewerkers of werklui met iets bezig. Ze hebben hesjes aan en wij, als voorbijgaand publiek werpen misschien een blik en lopen dan verder, bezig met ons eigen ding. Want vaak vragen de ontwerpen en de plek, waar Banksy deze zet om hulpmaterialen zoals een ladder, steiger ed, en juist in de nacht valt dat meer op dan overdag. De locatie wordt waarschijnlijk ook van tevoren bekeken of en hoe de straatcamera’s hangen.

©Banksy_ Las Palmas_House of Banksy_fair use

Wat motiveert Banksy ?

Dat verschilt per land maar wat al het werk gemeen heeft is een kritische blik, regelmatig met een knipoog naar het maatschappelijk of politiek gebeuren. In bijtende of tedere stijl, vaak beide.

Het meeste werk is gedaan in het Verenigd Koninkrijk, maar ook in Frankrijk op muren van asielzoekercentra. In Oekraïne op gebombardeerde huizen en andere gebouwen. Een van de meest politiek geladen locaties is Palestina waar Banksy veelvuldig heeft gewerkt op de Westelijke Jordaanoever, met name in Bethlehem. En ook in Mali, Amerika, Mexico, Canada, Japan zijn werken van Banksy te zien.

Hoe weet men of het werk van Banksy authentiek is ?

De enige officiële manier om de echtheid van een werk van Banksy vast te stellen, is via de non-profit organisatie Pest Controll Office. Dit is de enige instantie die gemachtigd is om Certificates of Authenticity (COA) uit te geven voor Banksy’s kunst.

🎈

House of Banksy

Las Palmas heeft met 150 kunstwerken een mooie, interessante en vrij unieke tentoonstelling gecreëerd om de werken van Banksy te ervaren.

©Banksy_ Las Palmas_House of Banksy_fair use

Nagebouwde straat scènes nemen de bezoeker mee naar het moment en de reden van Banksy om juist hier een kunstwerk te zetten. Kinderen die spelen op de puinhopen na een bombardement of gewoon met hun aanwezigheid een verwaarloosde buurt mooier maken, en let vooral op de verdere verwijzingen op zo’n nagebouwde muur, want voor kinderen mag dit hun normale wereld zijn, Banksy en hopelijk wij, zien dat anders.

©Banksy_ Las Palmas_House of Banksy_fair use

Welkom !