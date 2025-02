Kunst op Zondag ontdekt Pixy Liao

VERSLAG - De Chinese fotograaf Pixy Liao heeft de lachers op haar hand in haar eerste solotentoonstelling in ons land. In de Tuinzaal van Museum MORE in Gorssel maak je in de expositie Between Us kennis met Pixy Liao en haar partner Moro. Haar Liefdesrelatie met Moro is al jaren een vast thema in Liao’s werk. In haar beelden ontdek je een flinke dosis humor, spel, intimiteit en erotiek. Liao bevraagt in haar werk bestaande genderrollen, relatiedynamieken en verwachtingspatronen. Je hebt nog tot en met 30 maart 2025 om Between Us zelf te ontdekken.

Wie is Pixy Liao?

Pixy Liao is in 1979 in Shanghai, de grootste stad van China geboren. Na de middelbare school studeert ze grafische vormgeving in haar geboortestad. Nadat ze enkele jaren werkt als grafisch ontwerper raakt ze gedesillusioneerd door het werkveld. Na het zien van de film Blow-Up (uit 1966) van de Italiaanse regisseur Michelangelo Antonio gooit ze het roer om. Ze verhuist naar de Verenigde Staten. In Memphis/Tennesse begint ze in 2005 aan de Master of Fine Art in fotografie. Aan de universiteit van Memphis ontmoet ze de vijf jaar jongere Moro, hij studeert er muziek. In de korte film in de tentoonstelling vertelt ze hier meer over.

Experimental Relationship

In het China waar Liao is opgevoed, is het een ongeschreven norm dat vrouwen trouwen met een wat oudere partner. In de Chinese traditie wordt de man geacht de leiding te nemen binnen het huwelijk, De man vervult in de relatie de rol van mentor. Zowel op financieel gebied als wanneer het gaat om levenservaring neemt de man traditioneel getrouw de leiding. Liao zet zich af tegen dit gevestigde beeld, zij neemt zelf de rol van mentor op zich. Zij heeft, zoals wij dat vaak zeggen, de broek aan. In de fotoserie Experimental Relationship (vanaf 2007) creëert Liao de kaders, zij bepaalt de composities en regisseert de poses. Liao geeft haar vijf jaar jongere partner de instructies.

F o r Y o ur Eyes O nly

De naam doet het al vermoeden. Na de eerste fotoserie volgt een tweede, meer intiemere serie met als titel For Your Eyes Only. In deze serie met daarin meer gevoelig werk neemt Liao deel aan verschillende groepstentoonstellingen in de Verenigde Staten, Australië, Europa en Azië. Haar eerste solo heeft ze in 2010 in het Amerikaanse Woodstock: Arist Reseidency in het center for Photography Woodstock. Ze heeft verschillende fotoprijzen gewonnen zoals de NYFA Fellowship in Photography, de Santo Foundation Individual Artist Award en de Madame Figaro Women Photographers Award. Pixy Liao heeft ook deelgenomen aan artist residencies bij instellingen zoals Light Work, de Lower Manhattan Cultural Council, het Center for Photography in Woodstock, de University of the Arts London, de School of Visual Arts, Pioneer Works en de Camera Club of New York. Liao woont en werkt, met haar partner Moro, in Brooklyn, New York.

“Wij beschouwen onszelf als performers voor de camera”.

Pixy Liao (uitspraak in interview Empower Artists.)

Belangrijke thema’s voor Pixy Liao

Thema’s die steeds weer terugkeren in het werk van Liao zijn genderrollen, relatiedynamieken en culturele tradities. Ze onderzoekt en bevraagt deze onderwerpen steeds weer opnieuw. Ze doet dit op persoonlijke wijze: haar relatie met de Japanse Moro is daarbij haar uitgangspunt. In Liao’s werk is geen sprake van onderdrukking of machtsuitoefening. We zien hier foto’s van experimentele situaties in de kamers van hun privé woning. Het lijken soms spontane acties, maar vergis je niet. Liao heeft alles tot in detail doordacht en geregisseerd. De houdingen van Moro en haar zijn met grote zorg gekozen, de soms wat rommelige opstellingen zijn bewust zo gecreëerd. Liao houdt de controle over de details.

Between Us

In Between Us ontdek je werk uit verschillende van de hier boven genoemde fotoseries. Curator Sito Rozema had de keus uit een groot aanbod aan foto’s. Kenners van Liao’s werk weten dat haar oeuvre ook foto’s bevat waarin Liao zichzelf en Moro explicieter, naakter en in meer uitdagender houdingen afbeeldt. Voor dit type werk heeft Rozema niet gekozen met het oog op de bezoekers van Museum MORE. Al hoewel… een van de eerste foto’s ‘Balancing on a Tripod Stool 2910’ (2022) roept regelmatig reacties op van bezoekers. Ik kijk naar een foto van een man die zijn balans zoekt op een statief. Je kijkt naar hem op zijn rug. Achter deze man staat een vrouw, zij staat met beide voeten stevig op de grond. Zij voert de regie en hij zit in een gevoelige afhankelijke positie. Met meest bijzondere aan deze foto is dat man volledig naakt is.

L e t op d e v e l e d e tails

Dana Dijkgraaf Design, de vormgever van deze tentoonstelling heeft een scherp oog voor de details in de foto’s. Zo kreeg de wijzende, onderzoekende rood gelakt vinger de hoofdrol in de achterwand van de serie…. Ik hoor mensen lachen bij ‘Home-made sushi Roll’ (2010). Op deze foto is Moro ingewikkeld in een aantal dekbedden als een sushi rol. Op het eerste gezicht het lijkt dit grappig bedoeld. Wie zelf thuis al eens sushi heeft gemaakt weet dat dit een zeer precies werkje is. Zowel de juiste ingrediënten als de volgorde waarin je de ingrediënten met de rijst in het zeewierblad rolt zijn van groot belang. Het is een precies werkje dat is contrast staat met de grappige weergave op de foto die je hier ziet.

PIMO, Bear The Stoker

Om de context van deze tentoonstelling beter te begrijpen, is de video PIMO – Bear the Stoker, ontworpen door Dana Dijkgraaf Design, een goed medium. De muziek in de video is gecomponeerd en uitgevoerd door Moro, Pixy Liao zelf is de zangeres. Liao laat zich voor haar werk inspireren door voorbeelden uit de kunstgeschiedenis en de media. Ze laat zich zowel door omslagen van modetijdschriften als door werken van klassieke schilders inspireren. In de video POMO (in de Tuinzaal) vertelt ze dat ze vaak begint met een idee voor een compositie en zich daarna al werkend laat leiden door spontane ingevingen. Ook de inbreng van haar partner Moro speelt in dit proces een rol. In de uiteindelijke fotoseries krijgen zowel (historische en hedendaagse media) referenties als persoonlijke inventies hun vorm.

Between us van Pixy Liao is nog tot en met 30 maart 2025 te zien in Museum More in Gorssel. Kijk hier voor de details. MK = geldig.

@ tekst en foto’s Wilma Lankhorst.

© gebruik van de afbeeldingen met dank aan en met toestemming van Museum MORE, de genoemde kunstenaar en alle bruikleengevers.

