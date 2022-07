Ierse boeren moeten CO2 uitstoot reduceren

Ook de Ierse boeren worden door hun regering onder druk gezet. Het gaat daar niet over stikstof maar over CO2. Het Klimaatactieplan 2021 van de Ierse coalitieregering heeft voor 2030 een reductie aangekondigd van 22-30 procent in de uitstoot van broeikasgassen door de landbouw. De precisering van dat doel leidde in de laatste kabinetszitting voor het zomerreces tot een conflict binnen de coalitie van twee centrumrechtse partijen en de Groenen, in Ierland Comhaontas Glas geheten. Minister van Landbouw Charlie McConalogue (Fianna Fáil) zou vasthouden aan een doelstelling van 24 procent reductie, terwijl de minister voor Milieu Eamon Ryan van de Groenen (foto) aanvankelijk niet bereid was om onder de 26 procent te komen. Gisteren werd verder onderhandeld en, jawel, de partijen zijn overeen gekomen de reductie vast te leggen op 25%.

Milieuminister Eamon Ryan had wel redenen om niet te snel akkoord te gaan. Deze week werd ook bekend dat nog niet de helft van de voor april, mei en juni voorgenomen maatregelen uit het klimaatactieplan geïmplementeerd zijn. Het zal ongetwijfeld leiden tot flink gemor in zijn partij. Eerder deze week dreigde senator Pauline O’Reilly regeringsdeelname ter discussie te stellen als het doel voor de reductie van de CO2 uitstoot zou blijven steken op 22%. Dat was de eis van enkele rechtse parlementsleden die de boerenlobby volgden. Meer zou onhaalbaar zijn voor de Ierse boeren. De Ierse Groenen zijn twee jaar geleden met de nodige scepsis akkoord gegaan met regeringsdeelname. Een eerste ervaring met het nemen van regeringsverantwoordelijkheid, in 2007, was de partij slecht bekomen. De Groenen verloren in 2011 al hun zetels. Er was te weinig bereikt. Maar nu zouden ze echt zaken kunnen doen met de twee centrumrechtse partijen, Fianna Fáil en Fine Gael, die bij de verkiezingen in het voorjaar van 2020 samen net geen meerderheid kregen. Comhaontas Glas was in tegenstelling tot de vorige keer nu onmisbaar voor de regeringsvorming. Maar dan moeten er nu wel resultaten behaald worden om straks niet weer te verliezen.

Doel en middelen

Oppositiepartij Sinn Féin, bij de laatste verkiezingen de grootste partij, wilde zich bij het dispuut tussen de regeringspartijen niet vastleggen op een percentagevoor de CO2 reductie in de landbouw. Een woordvoerder zei dat de regering vooral bezig is met een getal dat voor alle coalitiepartijen aanvaardbaar is ‘maar geen van hen heeft een duidelijke visie over hoe dat cijfer daadwerkelijk kan worden bereikt’.



De overeenkomst over de 25% reductie die gistermiddag uiteindelijk werd bereikt redt de coalitie. De boeren wachten de komende jaren ingrijpende maatregelen. Ze zijn in Ierland verantwoordelijk voor 40% van de CO2-uitstoot en dat moet dus in 2030 met een kwart verminderd zijn. De regeringsplannen betreffen ook reductie van CO2 uitstoot op andere gebieden: 45% voor commerciële gebouwen, 40% voor woningen en 35% voor de industrie. Het is nog niet duidelijk hoe dit allemaal bereikt kan worden. De strijd daarover moet nog gevoerd worden.

Belangstelling uit de VS

De toekomst van de boeren in Europa wordt opmerkelijk genoeg met belangstelling gevolgd door extreem rechts in de Verenigde Staten. De interesse in het buitenland is nooit erg groot geweest bij de Amerikanen, tenzij de VS zelf betrokken waren. Maar dat verandert. Na de steun van Trump voor de opstandige Nederlandse boeren zien we ook de Ierse kabinetsdiscussie terugkomen in de Trump-trouwe Amerikaanse media. ‘Ierland klaar om toe te treden tot de groeiende lijst van landen die ‘het klimaat’ boven voedselzekerheid stellen‘, kopt News Talk Florida. Het artikel is afkomstig van The Daily Caller, een creatie van de extreemrechtse oproerkraaier Tucker Carlson. ‘Kuddegedrag’ is het werkelijke probleem volgens een door de Daily Caller opgevoerde econoom. Volgens hem proberen politici in Canada (truckersprotesten ), Nederland (boerenblokkades), Sri Lanka (organische landbouw als oorzaak van de economische crisis) en nu dus ook Ierland elkaar af te troeven met vergaande klimaatmaatregelen.

Het is duidelijk dat Trump het klimaat tot een van de hoofdpunten van de komende verkiezingscampagne heeft gemaakt. De vraag is in hoeverre zijn beweging ook elders navolging vindt. Het protest van de Canadese truckers tegen coronamaatregelen van begin dit jaar werd gekaapt door extreemrechts. Peter Smith van het Canadian Anti-Hate Network kende veel van de organisatoren achter de protesten al langer. Ze waren al ver voor de pandemie actief in allerlei rechtse en extreem-rechtse groepen. ‘In wezen is een groot deel van deze beweging antidemocratisch, en dat is niet omdat die geïnfiltreerd is, maar omdat ze zo gepland is’, vertelde hij in Trouw. Het is een waarschuwing voor Europa. Direct na Trump verklaarde Marine Le Pen zich solidair met de Nederlandse boeren. Spontaan of ook gepland?